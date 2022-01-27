新华社记者安蓓、谢希瑶、孙飞、印朋

原标题：新华全媒+｜深圳放宽市场准入特别措施释放哪些“特别信号”？

《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》26日发布，选择深圳开展放宽市场准入试点，围绕科技、金融、医疗、教育文化、交通等领域推出24条市场准入特别措施。

这些特别措施释放哪些“特别信号”？

突出深圳优势 更高起点推进改革开放

“坚持中央定位，突出深圳优势。”国家发展改革委秘书长赵辰昕在当日举行的新闻发布会上说，结合深圳产学研深度融合的创新优势，将先进科学技术转化应用、现代综合交通运输体系建设和金融、医疗、教育、文化等现代服务业作为主要目标领域，试点放宽准入限制、优化准入环境，支持深圳打造市场化法治化国际化营商环境，在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放。

组建市场化运作的电子元器件和集成电路国际交易中心、设立国际先进技术应用推进中心、统一构建海陆空全空间无人系统准入标准和开放应用平台、放宽城市更新业务市场准入推进全生命周期管理……

特别措施的特别之处，在于瞄准深圳有优势、社会资本有意愿、破除壁垒有需求的关键点，将产生巨大撬动效应。

意见明确，支持深圳优化同类交易场所布局，组建市场化运作的电子元器件和集成电路国际交易中心，打造电子元器件、集成电路企业和产品市场准入新平台，促进上下游供应链和产业链的集聚融合、集群发展。

深圳华强实业股份有限公司董事会秘书王瑛说，支持供应链分销环节发展，有助于提高我国集成电路及电子元器件分销产业的国际竞争力。

“引导财政资金及社会资本加大对新技术、新产业、公共服务等领域的投入，有利于全面增强投资信心、激发创新活力、促进经济高质量发展。”深圳市市长覃伟中说，特别措施紧密围绕中国特色社会主义先行示范区的战略定位，找准深圳创新链产业链融合发展的关键点，为深圳打造高标准市场准入环境提供重要制度支撑，助力深圳加快汇聚全球高端要素资源、增强粤港澳大湾区发展动力。

全国率先布局 服务国家重大战略

“特别措施中一些条目，对于服务国家重大战略、在全国率先布局相关领域改革，具有突破性意义。”国家发展改革委体改司司长徐善长说。

据介绍，意见以支持深圳建设具有全球影响力的科技和产业创新高地、在全球科技革命和产业变革中赢得主动权为导向，选择电子元器件和集成电路交易、数据要素交易、先进技术应用、新一代信息技术应用、国际性产业与标准组织设立等领域试点开展市场准入放宽。

科技部中国科学技术交流中心副主任李啸说，意见创造性提出在深圳设立国际先进技术应用推进中心，旨在通过体制机制创新，促进产业链、创新链和资金链深度融合，让国内外优质创新资源快速集聚，推动先进技术成果高效转化，直接服务于国家和产业发展重大需求。

意见在无人系统、航空、邮轮游艇和新能源汽车充换电基础设施等领域提出一批创造性、前瞻性放宽市场准入举措，明确支持深圳市以宝安区为基础，以机场、港口、物流园区、开发区、铁路物流基地、城市道路、地下管廊、空中海上运输线路为依托，组织重要相关市场主体打造统一共享的底层基础数据体系，率先建设海陆空全空间无人系统管理平台等。

“前期以物流为应用场景，后期实现跨界融合。”深圳市宝安区委常委、副区长孟锦锦说，宝安区将为构建打通海陆空全空间无人系统的准入标准和开放应用平台先行先试、提供支撑。

中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩认为，特别措施在多领域稳步拓展规则、规制、管理、标准等制度型开放，将有力支撑构建新发展格局，加速国内超大规模市场的资源禀赋优势向全球市场竞争优势转换。

意见聚焦民生福祉和社会稳定，统筹考虑深圳城市治理承压明显、发展空间不足等实际问题，提出推动城市更新全生命周期管理的措施，并提出进一步优化养老托育市场发展环境。

“支持深圳加快推动城市治理体系和治理能力现代化，率先走出一条符合超大型城市特点和规律的治理新路子；同时积极探索，为普惠型养老托育产业发展作出示范，促进人口长期均衡发展，保障和改善民生。”徐善长说。

先行先试 率先探索可复制经验

我国已全面实施市场准入负面清单制度。特别措施之“特别”，还在于通过试点先行，为进一步缩减全国版市场准入负面清单作出探索。

商务部台港澳司二级巡视员朱莉说，特别措施紧密围绕全国市场准入负面清单研究制定。每一条特别措施，都对应放宽全国负面清单相关事项的准入限制。

“紧密围绕国家战略，在海南、粤港澳大湾区、长三角等重大战略区域，部署一批放宽市场准入特别措施，有利于充分发挥相关地区市场条件较好、要素资源汇聚等优势，在全国率先探索具备复制推广价值的改革经验，推动市场准入限制进一步放宽，更好服务国家重大区域战略落地。”她说。

深圳市委常委、常务副市长黄敏介绍，2021年深圳数字经济核心产业增加值占GDP比重约30%，同时具有毗邻港澳的优势，跨境电商、跨境支付、供应链管理等跨境数据业务应用场景丰富。

“特别措施有利于深圳在建设数据要素交易场所、建立数据相关基础制度和技术标准等方面先行先试、率先突破，为全国数据要素市场化配置改革探路；有利于激发数据要素交易市场活力，实现数据价值的深度挖掘和增值利用；有利于深圳信息服务业加速对外开放，加快推动数字贸易等新业态发展。”黄敏说。

国家发展改革委体改司副司长蒋毅说，特别措施涉及部门多、波及面广，推动落实是一项系统工程。要建立工作机制，持续关注每一条特别措施实施中的进展成效和存在问题，各部门加强与深圳市联动。压实地方责任，针对部分突破性较强的措施，加大放权力度和协调支持力度，为措施落地营造良好条件。

(责编：赵竹青、陈键)