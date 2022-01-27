原标题：十部门印发《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》

新华社北京1月26日电（记者王思北）记者26日从中央网信办获悉，中央网信办等十部门近日印发《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》，对“十四五”时期数字乡村发展作出部署安排。行动计划提出，到2025年，数字乡村发展取得重要进展。

行动计划部署了数字基础设施升级行动、智慧农业创新发展行动、新业态新模式发展行动、数字治理能力提升行动、乡村网络文化振兴行动等8个方面的重点行动。

根据行动计划，到2023年，数字乡村发展取得阶段性进展。网络帮扶成效得到进一步巩固提升，农村互联网普及率和网络质量明显提高，农业生产信息化水平稳步提升。到2025年，数字乡村发展取得重要进展。乡村4G深化普及、5G创新应用，农业生产经营数字化转型明显加快，智慧农业建设取得初步成效，培育形成一批叫得响、质量优、特色显的农村电商产品品牌，乡村网络文化繁荣发展，乡村数字化治理体系日趋完善。

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