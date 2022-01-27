原标题：试点场景超过808.51万个 数字人民币加速融入大众生活

数字人民币正在加速融入百姓生活。1月26日，美团宣布为平台的线下消费全场景开放数字人民币支付通道。这意味着春节期间，消费者买菜、打车或买电影票时，就可以使用数字人民币支付并领取消费补贴。据了解，此次上线的数字人民币支付场景包括了餐饮、外卖、生鲜零售等200多个线下消费场景，这也是数字人民币首次实现生活服务的全场景覆盖。

去年以来，数字人民币场景建设加速推进。目前，中国人民银行已经在深圳、苏州、雄安、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连等地和2022年北京冬奥会场景开展数字人民币试点。截至2021年底，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。

从今年1月4日数字人民币APP在各大应用商店上线，再到全场景开通数字人民币，可以看作是数字人民币推广进程中的里程碑式事件。博通咨询金融业资深分析师王蓬博认为，基本实现对百姓日常生活场景的数字人民币全覆盖，也意味着数字人民币找到了和高频消费场景更好的结合方式，能够更大范围地服务实体经济和百姓生活，带动数字人民币普惠性和可得性的提升。

中国互联网金融协会区块链研究组组长、中国银行原行长李礼辉认为，从数据上看，数字人民币个人钱包开立数量大增，说明数字人民币的试点取得了长足而且迅速的进展。但从交易金额来看，数字人民币“盘子”还较小，目前的应用范围还十分有限，也说明数字人民币未来的应用前景非常广阔。数字人民币要充分体现它的社会价值和经济价值，必须实现规模化。规模化的前提有两个方面：一是底层技术达标，二是应用场景普及。

在前期试点中，数字人民币业务的技术设计及系统稳定性、产品易用性和场景适用性均得到了有效验证，接下来，场景普及被认为是其发力的重点。美团平台数据显示，今年1月以来，在美团数字人民币试点活动中，近九成的数字人民币红包都流向了外卖、买菜、餐饮等百姓生活日常消费场景，其中又以30元以下的小额交易订单占比最高。李礼辉认为，下一步应该创建更多类似这样的数字人民币应用场景，使数字人民币深入推广到实体经济和百姓生活的方方面面，让其普惠性充分赋能实体经济发展。

“数字人民币研发、试点的出发点和落脚点，正是服务实体经济和便利百姓民生。”招联金融首席研究员董希淼认为，我国移动支付十分发达，移动支付工具非常多，因此场景丰富程度往往影响用户选择和使用体验。完善的生态体系、丰富的应用场景，能让数字人民币无处不在、触手可及，进而吸引更多的老百姓选择使用。

对于数字人民币下一步的发展方向，中国人民银行金融市场司司长邹澜表示，要进一步深化在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币，把数字人民币的研发试点落脚到服务实体经济和百姓生活中去，让更多的企业、个人能感受到数字人民币的价值。（记者 陈果静）

(责编：赵竹青、陈键)