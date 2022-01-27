原标题：推进“双碳”工作要有实招

中共中央政治局1月24日下午就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，我们必须深入分析推进碳达峰碳中和工作面临的形势和任务，充分认识实现“双碳”目标的紧迫性和艰巨性，研究需要做好的重点工作，统一思想和认识，扎扎实实把党中央决策部署落到实处。

自“双碳”目标提出以来，中央出台了《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》等文件，对“双碳”工作进行顶层设计、系统谋划，为“双碳”工作明确了方向，让“双碳”实现路径更为清晰。

“道虽迩，不行不至；事虽小，不为不成。”落实的重要性不言而喻。党中央提出“双碳”目标后，在社会上形成了广泛共识，全国各地、各部门积极响应、纷纷推出落实行动或计划，如，广西落实中央“双碳”战略部署，2021年坚决遏制“两高”项目盲目发展，剔除69个拟建“两高”项目；江西推出了我国省级人大首个关于“双碳”工作的决定；海南提出，2022年开展低碳城市、低碳园区、低碳社区、低碳校区、低碳景区、低碳建筑试点……这一系列行动、计划，为各地推进工作凝聚了力量，增强了信心。

习近平总书记强调，实现“双碳”目标是一场广泛而深刻的变革，不是轻轻松松就能实现的，并从加强统筹协调、推动能源革命、推进产业优化升级、加快绿色低碳科技革命、完善绿色低碳政策体系、积极参与和引领全球气候治理等方面对推进“双碳”工作作出部署，为下一步推进“双碳”工作指明了方向。

实现“双碳”目标绝非易事，必须要下一番苦功夫、硬功夫，才有可能见成效、出结果。如果各地、各部门只说得天花乱坠，行动无动于衷，“只听楼梯响，不见人下来”，那么实现目标就是空中楼阁。

一分部署，九分落实。再好的部署，不落实就大打折扣。要实现“双碳”目标，有很多硬骨头要啃，有很多硬石头要搬，唯有一件一件抓落实，一项一项抓进展，扎扎实实把党中央关于“双碳”工作的决策部署落到实处，才能不断积小胜为大胜，不断向既定目标迈进。

(责编：申佳平、陈键)