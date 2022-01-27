张佳欣

原标题：再感染新冠病毒的免疫标志物确定

据近日发表在微生物研究领域权威期刊《mBio》上的一项研究，美国布罗德研究所、麻省理工学院、哈佛医学院和太空探索技术公司（SpaceX）的研究人员合作提出了一种跟踪新冠病例的方法。在这项工作中，他们确定了与再次感染和再次暴露于病毒相对应的免疫血液生物标志物。

此前研究报告称，恒河猴对感染新冠病毒的临床反应与人类相似。在本研究中，联合团队研究了一组之前感染过该病毒的恒河猴。他们让恒河猴暴露于不同剂量的新冠病毒变种，并在初次感染和再次感染前后采集了血液样本。

值得注意的是，对血液样本的分析显示了不同的再感染生物标志物，其中包括与新冠病毒刺突蛋白、核衣壳蛋白或病毒颗粒其他部分结合的免疫球蛋白抗体水平升高，暴露在高剂量病毒下的恒河猴表现出更高的新冠病毒免疫球蛋白反应。

论文报告称，这些免疫学特征将恒河猴的初次感染与再次感染区分开来。研究团队随后分析了一小部分人的血液样本，这些人参加了SpaceX的社区监测队列，并再次感染了新冠病毒。这项针对人类的研究再次证实了此前对恒河猴的研究结果。

论文还指出，需要简单、低廉和广泛可用的监测工具来识别新的感染点。这项新研究展示了如何将滴度用作一种容易获得的再感染标志物。

(责编：申佳平、陈键)