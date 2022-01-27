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数字人民币应用冬奥会现场所有商家

华 凌
2022年01月27日09:25 | 来源：科技日报
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原标题：数字人民币应用冬奥会现场所有商家

　　北京冬奥会将至，数字人民币来了！

　　在数字经济蓬勃发展的推动下，数字人民币应用的场景类型将会更加丰富，在提高支付效率，降低支付成本的同时，为消费者带来了更好的体验，融入人们生活的方方面面。特别是北京2022年冬奥会期间，运动员和随队官员、媒体记者、观众、工作人员等用户，可在冬奥会现场的所有商家进行数字人民币支付。

　　“数字人民币是人民银行发行的数字形式的法定货币，目前在‘10+1’试点地区开展试点工作，分别为深圳、苏州、雄安、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连和北京2022年冬奥会和冬残奥会场景。”1月26日，中国银行相关负责人在接受科技日报记者采访时表示。

　　2021年7月，由中国人民银行数字人民币研发工作组发布的《中国数字人民币的研发进展白皮书》提出，数字人民币钱包是数字人民币的载体和触达用户的媒介，按照载体分为软钱包和硬钱包。软钱包基于移动支付App为用户提供服务。硬钱包基于安全芯片等技术实现数字人民币相关功能，依托IC卡、手机终端、可穿戴设备、物联网设备等为用户提供服务。

　　数字人民币在应用中呈现哪些特点呢？据中国银行相关负责人介绍，一是更加安全。其是国家法定货币，是安全等级最高的资产。二是更加高效。它的支付效率更高，本身具有价值特征，在不依赖银行账户情况下进行价值转移，实时到账。三是更加保护个人隐私。数字人民币支持可控匿名，有利于保护个人隐私和信息安全。四是更加便捷和普惠。老人、小孩、外籍来华人士在使用智能手机不便的情况下，也能方便获取和使用数字人民币。

　　作为冬奥合作伙伴之一，中国银行是“双奥银行”，也是人民银行指定的第一批运营机构，承担着冬奥数字人民币试点服务工作。“我们正在人民银行的指导下，全力做好各项准备工作。冬奥会期间，中国银行将在冬奥现场中国银行网点，提供软钱包、硬钱包兑换、充值、赎回等全流程服务，实现红线内全产品、全覆盖、全生命周期的应用服务，也将为冬奥现场、签约酒店所有售卖点配备受理数字人民币的机具，用户可通过扫码和碰一碰进行支付。比赛期间，中国银行将支持7×24小时不间断系统运营，提供多语言的客服在线服务，并在应急保障、人员安排、网点支持等方面做全方位准备工作。”中国银行相关负责人表示。

　　据了解，在人民银行和北京市相关政府部门指导下，截至目前，北京冬奥场景下各试点单位开展了多次大规模数字人民币试点活动，目前已实现交通出行、餐饮住宿、购物消费、旅游观光、医疗卫生、通讯服务、票务娱乐等七大类重点场景全覆盖。

　　今后，数字人民币在融入人们日常生活后将带来哪些影响？中国银行相关负责人表示，中国研发数字人民币体系，旨在创建一种以满足数字经济条件下公众现金需求为目的、数字形式的新型人民币，配以支持零售支付领域可靠稳健、快速高效、持续创新、开放竞争的金融基础设施，支撑中国数字经济发展，提升普惠金融发展水平，提高货币及支付体系运行效率。

(责编：申佳平、陈键)

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