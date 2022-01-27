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缓缴税费两千亿折射“放水养鱼”新思路

张均斌
2022年01月27日09:26 | 来源：中国青年报
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原标题：缓缴税费两千亿折射“放水养鱼”新思路

　"减税降费＋缓税缓费”成为2021年涉税政策的新特点。今天，国家税务总局晒出2021年全年为市场减负的“账本”：新增减税降费1.1万亿元，为制造业中小微企业办理缓缴税费2162亿元，为煤电和供热企业办理“减、退、缓”税271亿元。

　　超1.3万亿元的税费优惠超出预期。去年8月，财政部预计当年新增减税降费超7000亿元。但由于去年下半年经济下行压力加大，为给企业纾困，国家又加大了减税降费政策力度。

　　国家税务总局副局长王道树在今天国新办举行的新闻发布会上表示，2021年，党中央、国务院围绕提振工业经济运行、支持中小微企业发展等方面，打出了一套税费优惠政策“组合拳”，既有减税降费政策又有缓税缓费措施，既助力稳住经济增长又着力增强企业发展后劲。

　　成效如何、是否达到了激发市场活力的预期？“新增涉税市场主体”数量是一个观察视角。2021年，新增涉税市场主体1326万户，同比增长15.9%。同时市场主体不断发展壮大，2021年年底，全国增值税一般纳税人达1238.1万户，较2020年年末增加110.9万户。

　　与减税降费的直接效果比起来，缓税缓费的作用往往容易为人所忽视。超2000亿元的缓税缓费和新增1.1万亿元的减税降费比起来可能显得不那么显眼，但事实上这却更有长远的意义——放水养鱼、激发市场活力不是只能靠减税降费。

　　这些年，减税降费是为市场主体纾困的主要手段，“十三五”期间，我国新增减税降费规模超过7.6万亿元。2021年新增减税降费后，我国税收收入占GDP比重为15.1%，比“十二五”末的2015年（18.1%）下降3个百分点，市场主体税收负担进一步减轻。

　　市场主体恢复了部分元气，但硬币的另一面是，“钱袋子”却瘪得厉害。无论是中央还是地方，财政都面临巨大压力，即使政府已经压缩了“三公经费”等各项支出，但民生等刚性支出不能减，财政如何可持续成了业内探讨的热点。

　　如今，缓税缓费成了其中一个答案，既减轻了市场主体负担，总体上也不会对财政造成太大压力。

　　国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力在发布会上表示，2021年，党中央、国务院根据经济形势发展变化，适时针对性出台税费优惠政策措施，精准实施税收调控。

　　精准到什么程度呢？在2021年年初出台系列减税降费政策的基础上，三季度以来，围绕促进能源电力保供，对煤电和供热企业实施“减、退、缓”税政策；四季度以来，围绕提振工业经济运行，对制造业中小微企业实施缓缴税费政策。

　　2021年，煤电和供热企业“减、退、缓”税规模达271亿元，惠及约4800户煤电和供热企业。政策作用下，2021年12月，煤电和供热企业销售收入同比增长19.1%，增速较9月回升13.6个百分点。

　　制造业中小微企业缓缴税费政策规模达2162亿元。分类型看，中型企业缓缴税费1253亿元，小微企业缓缴税费909亿元。分行业看，缓缴规模较大的行业主要有装备制造、建材、金属制品、纺织服装等，合计1330亿元，占全部缓税数额的61.5%。

　　蔡自力说，纳税人缴费人普遍反映，缓缴税费相当于国家提供了一笔“无息贷款”，阶段性缓解了企业资金压力。

(责编：申佳平、陈键)

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