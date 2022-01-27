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多地鼓励市民“非必要不离开” 就地过年有哪些保障？

2022年01月27日09:26 | 来源：光明日报
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原标题：多地鼓励市民“非必要不离开” 就地过年有哪些保障？

　　春节临近，疫情反复，各地疫情防控面临高压态势。河南、北京、天津、辽宁等多地陆续发出倡议，鼓励市民“非必要不离开”“就地过年”。

　　留下，是为了未来更好地团圆。然而提出倡议之后，许多人们关心的问题还要解决：在当地如何安心过年？就地过年有哪些政策保障？将为生产生活带来哪些新变化？记者梳理发现，目前，多地相关部门、企业、景区等，发放了各类补贴、消费券，出台景区免费政策……为就地过年的人们，带来了保障和温暖。

　　1、补贴“到账”，各地福利已发出

　　【案例】

　　自1月8日至23日，河南安阳累计报告确诊病例460例，疫情防控形势严峻。日前，安阳市发出《致安阳在外同乡的一封信》，恳切希望目前仍在外地的同乡就地过年，非必要不返安。在河南郑州工作的安阳女孩小张，在朋友圈晒图表示“春节不回去了，家人和我都心安”。

　　春节将至，人员流动大，病毒传播扩散风险高。河南省日前宣布，倡导大家就地过年，要求各相关部门要采取公告、告示、告知函等途径，加强与在外务工人员对接沟通，解读本地疫情防控政策。

　　倡导就地过年，是否还能回乡？针对这些群众关心的问题，河南省相关政策同时指出，各地对确需返乡人员，要坚持分类分区精准施策。切实做好春节期间返乡人员健康服务管理，加强返乡人员信息管理、卫生防疫、居家隔离或居家健康监测，做好返程服务和健康教育引导，确保返乡人员报备到位、排查到位、登记到位、服务到位，全力保障春节期间平稳有序。

　　不只是河南，出于疫情防控考虑，北京、浙江、安徽、天津、广东等多地已发出就地过年倡议。就地过年已非首次提出。2021年春节期间，各地首次倡议“就地过年”“春节期间非必要不返乡”。据商务部摸排，2021年春节，在全国36个大中城市，就地过年人数比往年增加了4800多万。

　　重庆籍青年陈燃目前在浙江杭州工作，今年春节期间将是他第二次就地过年。“今年杭州政府也倡导大家非必要不返乡，并且发放了留杭补贴。我去年领过一次，今年应该也能领到。”陈燃对记者说，“去年春节期间，留杭非浙江籍务工人员发了1000元现金红包。跟用人单位说明留杭，符合条件就可以申请，红包秒到账。”

　　“今年杭州还有就地过年的优惠政策，但是奖励有了一些变动，主要是消费券补贴，应该会对促消费起到较大的作用。”陈燃介绍道。针对今年春节期间留杭，并满足申领条件的非浙江户籍务工人员，浙江杭州将按两种形式发放电子消费券，一是抵扣券，按每人500元一次性发放。二是现金券，以领红包形式发放，面额为5元至500元不等。杭州市发改委党组成员、副主任马骏表示：“今年之所以调整为发放电子消费券，一方面是考虑鼓励外地员工留杭过年，另一方面是要想方设法稳住实体经济。近两年受疫情影响，实体经济尤其是小微主体经营压力加大，为落实中央经济工作会议关于‘稳字当头、稳中求进’的工作要求，支持实体经济发展，稳住就业岗位，保障经济平稳运行，我们把发放方式调整为消费券发放。”

　　此心安处是吾乡。为确保市民安心过年，各地出台了一系列政策补贴，一大波消费券、景区免门票、文化产品供给的福利已经逐步“到账”。在广东佛山，就地过年的人们将获得“五大礼包”，包括派发1000万元现金红包，派发10万张热门景点门票，发放10000张电影套票等福利。北京市将加强生活必需品市场监测，确保价格稳定、供应充足，扩大公共文化供给，加大冬奥相关节目投放，丰富市民节日文化生活。江苏南京已公布首批春节假期不打烊的农贸市场共172家，连锁超市、便利店共1480个门店，保障本地“菜篮子”供应渠道畅通。

　　2、寻找年味，消费选择多样化

　　【案例】

　　就地过年，年夜饭如何吃？对很多人而言，年夜饭的仪式感是过年最重要的事情之一。今年春节期间，年夜饭需求带动了预制菜市场火热。在各类电商平台，半成品菜套餐、酒店预制菜年夜饭礼盒等产品的销量持续增长；在许多线下商超，半成品菜、预制菜礼盒也被摆满货架，销售火热。

　　和朋友们一起张罗年夜饭、吃饺子，与家人通过视频“云团圆”，快递年货到家传达心意……就地过年的春节里，年的味道依然浓厚。老家在河南洛阳的曾晖今年是第二次留在北京过年。去年春节，曾晖和几个留京的同事一起在家做了年夜饭。临近春节，曾晖在社交平台“种草”了预制菜，她告诉记者：“有一些功夫菜自己做费时费力，今年我在生鲜平台买了几个预制菜，再和朋友做几个简单的菜，年夜饭会很丰盛了。”

　　预制菜，通常是指通过简单加热便可食用的半成品菜。2020年，受疫情影响下人们居家时间增多、外卖配送难等因素，催生预制菜进入人们视野。在就地过年政策以及年夜饭需求下，今年春节，预制菜再次成为备受关注的“风口”。

　　记者调查发现，目前在市面销售的预制菜有单一菜品的半成品菜、预制菜套餐等，一般套餐中包含8至15道菜品，只需解冻或简单烹制就可食用，受到越来越多年轻人追捧。“今年不能回家，自己在外地过年，买了半成品的预制菜，做起来很省事，菜品种类也丰富。”在某电商平台的评论区里，许多消费者写下好评。

　　除了居家吃年夜饭，选一家酒店吃团圆饭也成为越来越多年轻人期待的“年味儿”。飞猪平台发布的数据显示，随着春节临近，低风险地区的酒店年夜饭预订渐入高峰。近一周，酒店年夜饭相关商品预订量环比增长超2倍。广州、北京、上海、杭州、南京、青岛等一二线城市的酒店年夜饭市场较为活跃。

　　“今年春节期间，我还是会和留杭的同事朋友一起出去聚餐。”谈起春节安排，陈燃表示，出门聚餐、到周边游玩、宅家刷剧等多样化的选择，让自己在过年期间很充实。

　　就地过年不仅带热了年夜饭市场，也让本地游、周边游热度上涨。马蜂窝大数据显示，近一周“春节去哪玩”的相关搜索热度涨幅达160%，在本地找“年味儿”成为越来越多年轻人过年的新目标，各地“年味儿体验”相关搜索热度近一周提升40%，并呈不断上涨趋势。携程发布的报告显示，今年春节近程本地游、近郊周边游特征明显。截至1月20日，预订本省旅游度假产品的订单量占比达65%，省内游订单相较2019年春节增长显著。

　　3、稳岗留工，化解企业招工难

　　【案例】

　　临近春节，家政市场迎来一年中的需求旺季。由于今年不少人选择就地过年，北京家政市场订单暴增，保姆需求同比激增一倍，家政人员供不应求。卖方市场也导致从业人员薪资上涨。据了解，家政“阿姨”工资上浮2000元左右，育儿嫂、住家保姆等工资也有一定的上涨。

　　春节期间，家庭清洁、快递服务等需求增长，企业外贸出口订单需求仍然持续。对不少企业而言，春节前后是生产任务最为繁忙的节点。而在疫情防控、就地过年等政策影响下，春节用工情况更为复杂。

　　“我准备在1月25号回家，有的同事已经提前返乡了。”来自东北的任雪峰目前在北京做外卖配送工作，他告诉记者，今年春节比较早，不少外出务工者已经提前返乡。一家家政企业相关负责人透露，由于不少员工从元旦开始陆续返乡，目前只剩四分之一员工留下来，好多顾客想约保洁都约不上，特别缺人。

　　面对用工紧缺难题，许多企业出台了一系列补贴政策，用心留人。“今年春节期间，有很多不能返乡的同事会继续配送。”任雪峰告诉记者，春节期间，平台对于留守工作的配送员出台了补贴政策，如果每天能送25单以上，平台会补贴200元。

　　实际上，与平时相比，春节期间外卖平台的配送工作不会很繁忙。“比如说，在北京丰台区郭公庄附近，春节期间只有两个商场营业，实际过年时叫外卖的人并不多。”任雪峰说，“站点希望配送员留下来，主要考虑节后可能会面临配送人员不足的问题，很多人返乡后可能会考虑做其他工作，留在当地或者去其他地方务工。”

　　不仅是外卖行业，春节前后的“用工荒”是许多企业面临的难题。今年春节期间，多地出台各类稳岗留工政策，以缓解企业的用工难题。

　　福建厦门集美区在2021年政策的基础上，对2022年春节稳岗增产政策进行了“加码升级”，将企业员工留厦生活补贴由每人1500元，最高提升至每人2000元，集美区财政资金保障力度由5000万元提高至7000万元。经测算，符合条件的企业预计有500多家，5万余名员工可以享受到补贴资金。安徽合肥宣布将开展“留肥红包”派送行动和开展“共享用工”余缺调剂行动，将向2022年1月26日至2022年2月9日期间留肥，在合肥市重点用工企业、重大建设项目企业、规上工业企业和规上服务业企业工作，且在肥缴纳社会保险的非安徽省户籍员工发放“留肥红包”，发放标准为每人1000元。浙江宁波将通过出台稳定生产、留工稳岗、暖心行动、加强服务等系列政策，鼓励和支持企业春节期间留工优工促生产。

　　“除了政府给予的补贴，企业也为就地过年员工准备了相关补贴和福利。”浙江台州某药业公司相关负责人表示，各类政策补贴在一定程度上缓解了春节前后的“用工荒”。(记者 姚亚奇)

(责编：赵竹青、陈键)

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