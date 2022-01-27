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房贷利率下调年轻人要珍惜首贷 哪种还款方式更适合？

2022年01月27日09:27 | 来源：北京青年报
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原标题：房贷利率下调年轻人要珍惜首贷 哪种还款方式更适合？

　　5年期以上LPR下调5个基点 首套房贷利率降至5.15%

　　房贷利率下调 年轻人要珍惜“首贷”

　　对于近期想要买房的年轻人，房贷利率降了肯定是好事，但相比此次降息的5个基点，首套房贷的机会更重要。

　　房贷利率下调

　　25年百万商贷每月可省近1200元利息

　　日前，央行公布了本月的贷款市场报价利率(LPR)：1年期3.7%，5年期以上4.6%，较上期分别下调10个基点(1个基点等于0.01%)和5个基点。由于房贷利率大都与5年期LPR挂钩，各家银行已于上周开始执行最新利率。

　　目前，北京地区个人住房贷款定价基准为：首套商业性个人住房贷款利率不低于相应期限LPR+55个基点，二套商业性个人住房贷款利率不低于相应期限LPR+105个基点。

　　此前，北京首套房贷利率下限为5.20%，二套房贷利率下限为5.70%；从1月21日开始，二者均跟随LPR下调5个基点，分别降至5.15%和5.65%。

　　不要小瞧这5个基点，对贷款月供的影响非常大。

　　以25年期100万商业房贷为例，首套房贷月供为5933.63 元，二套房贷月供为6230.78 元，比首套房贷高出297.15元。

　　如果贷款额度为400万的话，首套房贷月供为23724.52元，二套房贷月供24923.12元，每月相差1188.6元，25年累计下来，首套房贷比二套房贷要少付利息35.66万元。

　　珍惜首次购房机会

　　买500万房产首套首付较二套少125万

　　年轻人首次买房时手里积蓄都不会太多，相较应付每月的月供，一次性凑齐数百万的房贷首付对大部分人来说更不容易。

　　目前，北京地区首套房首付款比例不低于35%，如果买的是非普通自住房，首付款比例不低于40%；二套房贷首付款比例不低于60%，购买非普通自住房的首付款比例不低于80%，分别比首套房贷高出25%和40%。

　　以北京一套500万的普通住宅来算，申请首套房贷首付需要175万元；如果是二套房贷就需要首付300万元，二者相差125万元，首套房贷的首付压力要小很多。

　　当然，二套房贷的贷款金额也比首套房贷少了125万元，每月月供也会相应减少。不过对于处于上升期的年轻人来说，收入一般都会逐年增加，月供的压力只会越来越小；而首付款可是要在签合同后不久一次付清的，凑不齐的话别说贷款办不了，可能房子也“飞”了。

　　首套房如何认定呢？北京执行的是“认房又认贷”的政策，即居民家庭名下在本市无住房且无商业性住房贷款记录、公积金住房贷款记录，才能享受首套房贷待遇。如果名下无房，但是有过贷款记录，也只能按二套房计算。

　　等额本息 等额本金 怎么选？

　　例如首次购房买一套售价500万元的房子，首付175万，贷款325万，期限25年，利率5.15%，等额本息与等额本金还款方式有何差别？

　　等额本息

　　●首月还款额19284.29元

　　●第2个月开始每月均还19284.29元

　　●本息合计5785285.64元

　　●支付利息款2535285.64元

　　等额本金

　　●首月还款额24781.25元

　　●第2个月开始逐月递减46.49元

　　●本息合计 5349161.46元

　　●支付利息款2099161.46元

　　关注

　　年轻人更适合哪种还款方式？

　　很多购房人在准备买房时，不清楚等额本息与等额本金的区别，虽然两者只有一字之差，其实却大有不同。

　　购房人每月的月供其实都包含本金与利息两部分。等额本息最重要的一个特点是每月的还款额相同，但其中本金和利息所占的比例却每月都不同，本金所占比例逐月递增，利息所占比例逐月递减。在月供“本金与利息”的分配比例中，前半段时期所还的利息比例大、本金比例小，还款期限过半后逐步转为本金比例大、利息比例小。

　　等额本息还款法的好处是每月偿还的贷款额度相同，还贷稳定，便于贷款人合理安排自己的收支计划；这种还款法最大缺点是支付的利息较多，所以比较适合未来收入会逐渐增加的年轻人。

　　等额本金法最大的特点是每月所还的本金都一样，但利息不同，月供呈逐月递减的状态，所以等额本金法第一个月的还款额最多，然后逐月减少，越还越少。这种还款法的优点是利息支出相对较少，缺点是前期还贷压力较大，适合目前收入较高，但是未来收入可能降低、准备提前还款或者几年后有置换打算的人群。

　　举例来说，如果一个年轻人首次购房要买一套售价500万元的房子，首付175万，贷款325万，期限25年，利率5.15%，按等额本息还款，每月还款19284.29元，25年总利息为2535285.64元；如果是按等额本金还款法，第一个月要还款24781.25元，比等额本息法的月供高了近5500元，以后每月递减46.49元，25年总利息支出为2099161.46元，比等额本息法少支出利息43.6万元。不过大部分购房者都会选择提前还款，一般还款年限不会超过10年，所以两种方法的实际利息相差不多。但月供增加5000元，会大大影响当前的生活质量。所以，等额本息还款法更适合年轻人。（记者 程婕）

(责编：赵竹青、陈键)

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