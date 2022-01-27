人民网北京1月27日电 （记者杨曦）2021年，全国规模以上工业企业实现利润总额87092.1亿元，比上年增长34.3%，比2019年增长39.8%，两年平均增长18.2%。2021年12月份，规模以上工业企业实现利润总额7342.0亿元，同比增长4.2%。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，2021年，面对复杂严峻的国际环境和国内各种风险挑战，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，大力支持工业发展，着力激发工业企业活力，积极推进高质量发展，工业经济持续稳定恢复，企业利润实现较快增长，盈利能力稳步提升。

朱虹分析，2021年工业企业利润实现较快增长，主要有以下几方面特点：一是工业经济稳定恢复，企业盈利持续改善；二是近八成行业利润实现增长，部分行业增长较快；三是高技术制造业引领作用较为突出；四是采矿及原材料行业对利润增长拉动较强；五是装备及消费品制造业利润均较快增长。同时，企业的盈利能力也在稳步提升，主要体现在：单位成本费用下降，利润率明显提升；产成品、应收账款周转加快，资金压力有所减轻；资产创收能力增强，资产负债率稳中有降。

分企业类型看，2021年，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额22769.7亿元，比上年增长56.0%；股份制企业实现利润总额62702.2亿元，增长40.2%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额22845.5亿元，增长21.1%；私营企业实现利润总额29150.4亿元，增长27.6%。

分行业来看，2021年，采矿业实现利润总额10390.8亿元，比上年增长1.91倍；制造业实现利润总额73612.2亿元，增长31.6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3089.2亿元，下降41.9%。

2021年，在41个工业大类行业中，32个行业利润总额比上年增长，8个行业下降，1个行业由盈转亏。主要行业利润情况如下：石油和天然气开采业利润总额比上年增长5.85倍，石油、煤炭及其他燃料加工业增长2.24倍，煤炭开采和洗选业增长2.13倍，有色金属冶炼和压延加工业增长1.16倍，化学原料和化学制品制造业增长87.8%，黑色金属冶炼和压延加工业增长75.5%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长38.9%，非金属矿物制品业增长14.3%，电气机械和器材制造业增长12.2%，专用设备制造业增长10.2%，通用设备制造业增长8.3%，纺织业增长4.1%，汽车制造业增长1.9%，农副食品加工业下降9.2%，电力、热力生产和供应业下降57.1%。

2021年，规模以上工业企业实现营业收入127.92万亿元，比上年增长19.4%；发生营业成本107.12万亿元，增长19.1%；营业收入利润率为6.81%，比上年提高0.76个百分点。2021年末，规模以上工业企业资产总计141.29万亿元，比上年增长9.9%；负债合计79.23万亿元，增长9.6%；所有者权益合计62.06万亿元，增长10.2%；资产负债率为56.1%，比上年降低0.1个百分点。2021年末，规模以上工业企业应收账款18.87万亿元，比上年增长13.3%；产成品存货5.40万亿元，增长17.1%。

2021年，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为83.74元，比上年减少0.23元；每百元营业收入中的费用为8.59元，比上年减少0.59元。2021年末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为95.4元，比上年增加7.7元；人均营业收入为172.0万元，比上年增加28.4万元；产成品存货周转天数为16.8天，比上年减少0.9天；应收账款平均回收期为49.5天，比上年减少2.0天。

“但也要看到，11月、12月利润增速明显回落，下游行业尤其是小微企业经营压力仍然较大，亏损企业数仍然较多，亏损额同比增长较快，工业企业效益状况持续改善存在压力，2022年工业经济持续稳定发展仍面临诸多挑战。下阶段，要深入贯彻党中央、国务院决策部署，着力提升制造业核心竞争力，做实做强做优实体经济，落实好减税降费、保供稳价等政策，大力帮助企业纾困解难，更大激发市场主体活力，促进工业经济平稳运行提质增效。”朱虹说。

图片来源：国家统计局官网

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