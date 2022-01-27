原标题：银联国际与塞尔维亚国家支付卡系统合作发行当地首张银联卡

银联国际今日宣布，在塞尔维亚中央银行（塞尔维亚国家银行）支持下，与当地国家支付卡系统DinaCard开展合作，推出银联-DinaCard双品牌卡。这是当地首次发行银联卡，境外发行银联卡的国家和地区达到75个。

随着受理网络与服务能力日益完善，越来越多境外居民开始使用银联卡，境外银联卡发行量已超1.7亿张，其中超70%系“一带一路”沿线国家和地区发行。除与各大商业银行广泛开展发卡合作，银联国际还与泰国、蒙古国、乌兹别克斯坦等近10个“一带一路”沿线国家的本地转接网络、国家支付卡系统合作发行双品牌卡，助力将这些国家的本地卡品牌使用范围从一地拓展到全球银联网络，双向支持中外人员往来。

塞尔维亚央行行长约尔戈万卡·塔巴科维奇表示，双品牌卡的落地进一步提升了DinaCard的服务能力，将让塞尔维亚全体居民受益。这也是中塞两国友谊和互利合作的又一见证，相信未来双方的合作将取得更多硕果。

近年来，银联持续在“一带一路”沿线加大支付服务力度，在受理、发卡、移动支付等领域均取得积极进展，并与区域内国家开展支付标准、支付基础设施等方面的合作。塞尔维亚是最早一批参与共建“一带一路”倡议的国家，中塞两国近年来在支付产业领域的合作不断深化。2018年，银联国际与塞尔维亚央行签署协议，将银联芯片卡标准作为DinaCard及其成员机构受理、发卡的技术标准。基于这一协议，银联先后与多家当地主流机构开展合作，逐步推动当地实现银联卡受理全覆盖。

此次塞尔维亚邮政储蓄银行率先发行银联-DinaCard双品牌卡，将把旗下所有存量DinaCard单标卡换发为双品牌卡。该卡产品搭载网上支付及“拍”卡支付功能，在特殊时期给当地居民带来了安心便捷的支付服务，这也是当地首个同时具备上述功能的卡产品。

目前，银联卡受理网络已覆盖180个国家和地区，参与共建“一带一路”的国家和地区中超80%开通受理银联卡，亚太地区受理覆盖率超90%，欧洲受理覆盖率接近80%，北美达70%。英国知名咨询机构RBR报告称，银联已成为全球受理最广泛的卡品牌。

(责编：曹淼、李源)