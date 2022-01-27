原标题：施罗德交银理财获银保监会批准开业

2022年1月26日，据施罗德交银理财有限公司(简称“施罗德交银理财”)消息，该公司已收到中国银保监会准许开业的批复，成为第三家获批开业的中外合资理财公司。公司注册资本金10亿元人民币，注册地为上海，外方股东施罗德投资管理有限公司出资比例为51%，中方股东交银理财有限责任公司出资比例为49%。

施罗德交银理财相关负责人表示，施罗德交银理财的成立是交通银行集团贯彻落实党中央、国务院关于进一步扩大金融业对外开放决策部署的具体举措，亦体现了施罗德投资集团对中国市场的长期承诺与投入，也是股东双方积极支持上海国际金融中心建设的重要落脚点。通过引进国际资管巨头在公司治理、经营管理、资产组合管理、风险管理等方面的专业经验和先进理念，施罗德交银理财的成立必将进一步丰富国内理财市场的产品与服务供给，提高国内资管行业的整体竞争力，展现中国金融业进一步开放的信心和决心。同时，施罗德交银理财的成立也将有助于施罗德投资集团在中国的整体业务布局，提升交通银行集团资管业务的国际化水平，实现引资引智，合作共赢。

据悉，施罗德交银理财开业后，将充分发挥双方股东强强联手的优势，在客户资源、产品设外计、投资能力、风险管理等方面进行资源互补，致力于打造一家“拥有全球视野、注重长期价值、深受客户信赖的一流理财公司”，在定位上将与股东双方现有业务形成差异化布局，实现优势互补、错位发展。

施罗德交银理财将借鉴股东双方在全球市场大数据决策与支持、多资产配置以及投研领域的丰富经验，树立多资产、中长期限的投资理念，打造有别于传统“固收+”的专业化和特色化产品线，涵盖权益类、混合类、跨境类及另类资产等产品类别；另一方面，也将在投资策略方面结合中客户对产品风险收益特征的需求，开发波动更低、投向更多元的产品，致力于提供关于中国主题的卓越服务和专业性投资解决方案。(曾蔷)

(责编：曹淼、李源)