人民网北京1月27日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行1月例行新闻发布会，介绍交通运输疫情防控工作，春运、北京冬奥会和冬残奥会期间交通运输服务保障情况。交通运输部新闻发言人刘鹏飞介绍，根据冬奥会赛时运行体系工作部署要求，交通保障组统筹做好赛时交通组织、交通疏导、交通服务等工作。

一是赛时交通指挥体系构建完成。按照“三个赛区、一个标准”“构建扁平化调度指挥体系”等有关要求，北京冬奥组委与属地加强融合，组建北京市冬奥交通保障指挥调度中心和张家口市冬奥交通保障指挥调度中心，实现组委会与属地集中办公、一体化调度。

二是服务保障力量如期就位。北京冬奥组委、北京市、张家口市共同筹措的6800余辆服务用车和1.3万余名驾驶员已全部到位。国铁集团开发了12306冬奥订票专区，组织制定冬奥列车开行方案。北京、延庆、张家口赛区510公里的冬奥专用道路网施划完毕，已于1月21日全面启用。

三是前期服务保障有力有序。1月4日至20日，冬奥交通执行“小闭环”管理，为提前入境的涉奥人员提供机场接驳和驻地往返场馆间的专用班车、出租车、包车等服务。1月21日起，正式为涉奥人员提供交通服务。总体看，交通运行平稳，服务保障有序。

下一步，将聚焦开闭幕式、涉奥人员抵离、运动员转场等关键环节，加强交通服务，确保防控到位、保障到位、服务到位、响应到位，为举办一届简约、安全、精彩的奥运盛会提供有力的交通运输保障。

针对冬奥期间可能会发生大雪大风等极端天气，在交通运输环节应急处置上有哪些应对预案？刘鹏飞介绍，北京冬奥会和冬残奥会赛时正值冬春交替，极易出现强降雪、道路结冰、浓雾、大风等极端天气，做好极端天气应对处置对保障北京冬奥会交通服务有序高效至关重要。

北京冬奥会运行指挥部交通保障组针对极端天气应急处置从四个方面做了精心准备。

一是建立健全应急体系。组织京冀两地和铁路交通服务保障单位制定冬奥交通保障应急预案，并加强应急演练，构建冬奥交通保障突发事件应急处置机制。1月20日，交通运输部联合北京市人民政府开展了冬奥会极端天气综合交通保障应急联动演练，北京、天津、河北、山西、内蒙古五省区市交通运输部门参演，进一步提升冬奥赛时交通应急处置水平。

二是加强协同联动。会同气象、应急等部门做好强降雪、浓雾、大风等极端恶劣天气预警，确保信息准确及时、传递到位。加强与冬奥赛事组织部门的协同联动，赛事变化时，及时调整涉奥重点人员的运输组织方案，避免人员大规模聚集和长时间等待。

三是做好通行保障。深入排查易积雪结冰路段，设置保障路段备勤点55处，除雪保障人员1184人，储备除雪设备553台，融雪剂（液）1.8万余吨，确保应急人员随时待命，物资储备充足。一旦降雪，及时做好铲冰除雪和通行管控。

四是强化安全管理。指导各运输服务保障单位开展驾驶员防御性驾驶、冰雪路面和山区复杂道路驾驶等技能培训，切实提升突发情况应急处置能力。

下一步，交通保障组将不断优化提升恶劣天气应对处置能力，全力做好赛时通行和涉奥人员运输服务保障。

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