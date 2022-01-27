人民网北京1月27日电 （记者乔雪峰）1月27日，交通运输部新闻发言人、政策研究室主任刘鹏飞在交通运输部例行发布会上指出，2021年，我国交通运输经济运行总体平稳，投资规模持续高位运行，货运量、港口货物吞吐量实现较快增长，客运结构持续调整。

刘鹏飞进一步表示，尽管去年下半年以来，在疫情多点散发、极端天气等多重因素叠加影响下，部分指标有所波动，但与疫情前相比仍保持在合理区间。

一是交通固定资产投资规模高位运行。预计全年完成交通固定资产投资超过3.5万亿元（35826亿元），同比增长3.1%，两年平均增长5.1%，其中四季度两年平均增长3.2%，与2019年全年投资增速3.1%大体相当，继续运行在合理区间。

二是客运量结构持续调整。全年完成营业性客运量83亿人次，同比下降14.1%，两年平均下降31.3%，其中四季度两年平均下降34.3%。分方式看，铁路、民航客运量占营业性客运量比重较2020年提高9.6个百分点。全国36个中心城市完成公共交通客运量529.5亿人次，同比增长19.9%，两年平均下降11.3%，其中四季度两年平均下降12.4%。分方式看，轨道交通客运量占公共交通客运量比重较2020年提高4.7个百分点。

三是营业性货运量实现较快增长。全年完成营业性货运量521亿吨，同比增长12.4%，两年平均增长5.8%，其中四季度两年平均增长4.5%。

四是港口货物吞吐量平稳增长。全年完成港口货物吞吐量155.5亿吨，同比增长6.8%，两年平均增长5.6%，其中四季度两年平均增长4.6%。完成集装箱吞吐量超过2.8亿标箱（28272万标箱），同比增长7%，两年平均增长4.1%。

(责编：杨虞波罗、高雷)