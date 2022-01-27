人民网北京1月27日电 （记者乔雪峰）“今年春运至今已经10天，目前客流总体运行平稳有序。” 1月27日，交通运输部新闻发言人、政策研究室主任刘鹏飞在交通运输部例行发布会上指出，截至1月26日，全国春运旅客发送量2.6亿人次，较2021年同期增长约46%，但较疫情发生前2019年春运同期仍处于中低位水平；其中，铁路客运量5412万人次，公路客运量1.96亿人次，水路客运量388万人次，民航客运量872万人次。

刘鹏飞表示，预计从今天起（腊月二十五）至1月30日（腊月二十八）将进入春运节前高峰时段，客流量峰值预计出现在1月30日（腊月二十八）左右。节后出行需求相对集中，预计节后将在2月5日（正月初五）至8日（正月初八）、16日（正月十六）至17日（正月十七）迎来高峰。

下一步，交通运输部将会同有关部门密切跟踪、及时分析研判客流变化，积极指导各地切实做好疫情防控、安全生产、服务保障等工作，确保春运平稳有序。

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