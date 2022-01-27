人民网北京1月27日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行1月例行新闻发布会，介绍交通运输疫情防控工作，春运、北京冬奥会和冬残奥会期间交通运输服务保障情况。交通运输部新闻发言人刘鹏飞介绍，做好疫情防控是冬奥交通服务顺利进行的重要保障。为切实保障防疫安全，交通运输部与北京冬奥组委、属地人民政府紧密协作，按照闭环内外“分区不重叠、流线不交叉、界面严管控、人员不跨区”的要求，全力做好疫情防控工作。

一是细化防疫要求。按照北京冬奥会疫情防控总体指导意见和工作方案要求，制定冬奥交通疫情防控方案和指南，细化闭环内外各类涉奥人员、交通运输各场景、各环节的疫情防控措施。

二是压实防疫责任。建立完善防疫机制，将防疫责任落实到具体负责人，加强对各岗位人员特别是闭环内工作人员的防疫培训，强化防疫演练，确保场站和交通运输工具一线从业人员熟知防疫要求。

三是落实防疫措施。指导交通运输服务保障单位落实落细交通场站、交通运输工具和邮政营业场所消毒通风、测温验码、个人防护等各项防疫措施，加强闭环内人员“点对点、一站式”运输组织，坚决避免“脱环”“破环”现象。

四是强化疫情处置。时刻保持疫情应急处置体系在线，一旦发生异常情况，及时做好人员信息登记、接触区域消杀、配合流调溯源等工作。

自1月4日为提前来华人员提供部分交通服务以来，冬奥交通疫情防控措施执行良好，服务保障规范有序。下一步，我们将按照冬奥会疫情防控总体要求，聚焦开闭幕式、人员抵离、跨赛区转运、运动员转场等关键环节，统筹做好交通运输疫情防控和运输服务等工作，全力保障涉冬奥人员交通环节健康安全，为冬奥会安全顺利举办提供有力保障。

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