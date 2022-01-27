人民网北京1月27日电 （记者乔雪峰）北京冬奥会和冬残奥会赛时正值冬春交替，极易出现强降雪、道路结冰、浓雾、大风等极端天气，做好极端天气应对处置对保障北京冬奥会交通服务有序高效至关重要。

针对冬奥期间可能会发生大雪大风等极端天气，在交通运输环节应急处置上有哪些应对预案？对此，交通运输部新闻发言人、政策研究室主任刘鹏飞在交通运输部例行发布会上指出，北京冬奥会运行指挥部交通保障组针对极端天气应急处置从四个方面做了精心准备：

一是建立健全应急体系。组织京冀两地和铁路交通服务保障单位制定冬奥交通保障应急预案，并加强应急演练，构建冬奥交通保障突发事件应急处置机制。

二是加强协同联动。会同气象、应急等部门做好强降雪、浓雾、大风等极端恶劣天气预警，确保信息准确及时、传递到位。加强与冬奥赛事组织部门的协同联动，赛事变化时，及时调整涉奥重点人员的运输组织方案，避免人员大规模聚集和长时间等待。

三是做好通行保障。深入排查易积雪结冰路段，设置保障路段备勤点55处，除雪保障人员1184人，储备除雪设备553台，融雪剂（液）1.8万余吨，确保应急人员随时待命，物资储备充足。一旦降雪，及时做好铲冰除雪和通行管控。

四是强化安全管理。指导各运输服务保障单位开展驾驶员防御性驾驶、冰雪路面和山区复杂道路驾驶等技能培训，切实提升突发情况应急处置能力。

刘鹏飞表示，下一步，交通保障组将不断优化提升恶劣天气应对处置能力，全力做好赛时通行和涉奥人员运输服务保障。

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