人民网北京1月27日电 （记者李楠桦）在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，国家市场监督管理总局副局长蒲淳介绍，市场主体对经济发展至关重要。目前，全国市场主体已突破1.5亿户，其中个体工商户突破1亿户，亿万市场主体的磅礴力量推动了我国经济总量迈上百万亿元大关、国家财力和社会财富稳定增长，承载7亿多人的就业基本盘。

蒲淳表示，市场监管总局深入贯彻中央经济工作会议精神，着眼促进市场主体高质量发展，深入分析需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力对市场主体，特别是中小微企业、个体工商户的影响，密切关注市场主体的运行状况和政策诉求，围绕激发市场主体的发展活力、竞争活力、创新活力，会同有关部门突出抓好“稳”的政策供给和落实，综合运用纾困减负、激活增效的各种政策工具，更好支持和服务各类市场主体的健康发展。同时，立足推动高质量发展，在市场监管改革创新和综合效能提升上迈出“进”的新步伐，加快构建简约高效、公正透明、宽进严管的准入准营规则，促进市场主体服务便利化，降低制度性交易成本，助力市场主体进一步恢复元气、增强经济发展的动力和活力。

蒲淳指出，2021年，市场监管总局在支持各类市场主体发展方面，主要开展以下四方面工作：

一是在深入推进商事制度改革上持续发力，激发市场主体活力和创造力。牵头推进深化“证照分离”改革，在全国范围实现全覆盖，在自由贸易试验区进一步加大试点力度。抓好《市场主体登记管理条例》贯彻落实，这是一个非常重要的条例。持续完善市场主体登记管理基础性制度。推动制定企业开办全程网上办国家标准，提升企业开办服务整体水平。加快建设企业电子证照库，2022年底前全面实现涉企证照电子化。进一步缩短国家标准制修订周期，完善CCC认证企业自我声明实施方式。

二是在加强公平公正监管上持续发力，营造竞争有序市场环境。发挥信用监管基础性作用，丰富信用监管工具箱，参与事前信用培育、规范事中监管行为、强化事后失信惩戒。全面归集涉企信用信息，加强信息公示，用市场力量约束企业行为。大力推进“双随机、一公开”监管和企业信用风险分类管理，强化重点领域信用监管，提高监管覆盖面和有效性。着力强化竞争政策基础地位，加强和改进反垄断执法，防止资本无序扩张。严厉打击侵权假冒、虚假违法广告，防止假冒伪劣盛行。推进食品药品安全监管，提高特种设备安全隐患排查治理能力。

三是在提升改革获得感上持续发力，服务市场主体发展。会同相关部门研究出台政策，从财税、金融、社保等多方面加大对个体工商户和小微企业的帮扶力度。提升外商投资企业登记注册服务水平。落实市场主体登记注册、国产计量器具型式批准、国产保健食品备案等事项的跨省通办。开展涉企收费治理行动，打通惠企收费政策落地“最后一公里”。开展网络交易保公平行动，加强网络交易新业态监管。

四是在完善法制保障上持续发力，加强基础性制度供给。继续积极配合立法机关做好《企业信息公示暂行条例》《专利法实施细则》等法律法规的制修订工作。提高立法质量和效率，着力推进《市场主体登记管理条例实施细则》《企业名称登记管理实施办法》《网络交易监督管理办法》《互联网广告管理暂行办法》《医疗广告管理办法》等部门规章，为“放管服”各项改革措施提供支撑。

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