国家邮政局发布2022年邮政快递业更贴近民生七件实事
人民网北京1月27日电 （记者乔雪峰）1月27日，国家邮政局举行专题新闻发布会，发布2022年邮政快递业更贴近民生七件实事。
国家邮政局新闻发言人、办公室主任侯延波表示，今年是国家邮政局连续第六年推出邮政快递业更贴近民生七件实事，将以更好满足人民群众日益增长的美好生活用邮需要为根本目的，突出问题导向，顺应群众期盼，着力提高邮政快递服务质量水平，改善人民生活品质，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
侯延波指出，2022年邮政快递业更贴近民生七件实事具有三大特点：一是聚焦农村地区，提升寄递物流服务水平。通过深入实施“快递进村”工程、提升农村地区邮政普遍服务水平两件实事，确保年内建制村快递服务基本覆盖，确保农村地区邮政普遍服务水平有效提升。二是聚焦安全优质，提高邮政快递服务质量。为此将采取推动企业加大虚拟安全号码、隐私面单、电子身份证等技术应用，切实加强个人信息安全保护以及持续开展快递市场秩序整顿、优化快递服务消费环境等措施。三是聚焦快递小哥，强化合法权益保障。今年继续将“强化快递员（投递员）权益保障”列入民生实事，以推动解决他们面临的社会保障不足、劳动强度与工资收入不匹配等问题和困难。七件实事具体为：
一是深入实施“快递进村”工程。包括推动地方出台农村寄递物流体系建设落实政策；开展农村电商协同示范，建设农村电商快递协同发展示范区和快递服务现代农业示范项目；深化邮快、快快、快商合作，促进农村客货邮融合发展，实现建制村快递服务基本覆盖。
二是提升农村地区邮政普遍服务水平。具体为：加快农村邮路汽车化；巩固提升西部农村地区建制村每周三次及以上投递频次比例；推进抵边自然村邮政服务普遍覆盖。
三是强化快递员（投递员）权益保障。为此要推动各省出台快递员权益保障落实政策，督促快递企业有效落实派费调整承诺，推广实施《末端派费核算指引》；加快推进基层网点优先参加工伤保险工作，进一步提高全国参保水平；持续开展“暖蜂行动”。
四是优化快递服务消费环境。具体工作包括：加强产品服务创新引导，推动快递服务分层、产品分类，着力提升用户服务体验；强化末端服务质量监管，加大未按名址投递快件行为查处力度，深化治理农村快递服务违规“二次收费”问题，保障用户合法权益；开展市场秩序整顿，依法严肃查处超许可范围经营、无证经营、委托无许可企业经营等违法行为，维护市场公平竞争秩序。
五是加强用户个人信息安全保护。包括：推动企业加大虚拟安全号码、隐私面单、电子身份证等技术应用，加强个人信息安全保护；会同有关部门严厉打击非法泄露、买卖寄递服务信息等行为；全力推动出台《快递电子运单》国家标准。
六是实施绿色发展“9917”工程。推动快递包装减量化、标准化和循环化，到年底实现采购使用符合标准的包装材料比例达到90%，规范包装操作比例达到90%，可循环快递箱达到1000万个，回收复用瓦楞纸箱7亿个。
七是加大行业人才培养力度。持续开展从业人员职业技能提升行动，力争培训从业人员20万人次。稳步推进快递工程技术人员职称评审，着力壮大中高级工程师队伍。
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