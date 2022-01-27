人民网北京1月27日电 （记者乔雪峰）1月27日，国家邮政局举行了专题新闻发布会，国家邮政局新闻发言人、办公室主任侯延波在发布会上介绍了2021年邮政快递业更贴近民生七件实事的完成情况。

侯延波指出，2021年，“快递进村”扎实推进，进村比例超过80%；末端服务体系不断完善，县乡村共配网络加快构建，智能快件箱规模稳中有升，公共服务站达到16.1万个；西部地区建制村周投递频次三次及以上的比例超过98%；大力清理整顿快递市场秩序，规范市场主体恶性竞争行为，整治农村快递服务违规收费问题，消费者合法权益得到有力维护；深入实施“2582”工程，过度包装和随意包装得到初步遏制，可循环快递箱（盒）投放量达630万个，电商快件不再二次包装率达80.5%；持续实施职业技能培训“246”工程，年度培训50万余人次；督导企业落实上调派费承诺，持续开展“暖蜂行动”和“快递从业青年服务月”。

侯延波表示，“小快递”畅通大市场，“小部门”服务大民生，加快邮政快递业高质量发展，对巩固党的执政基础、促进经济社会发展、服务改革开放大局和满足人民美好生活需要具有重要意义。

侯延波表示，2021年，全国有23个省份的邮政快递业民生实事被纳入地方政府民生实事项目，其中省级民生实事有18项，市地级的151项。邮政快递业将始终牢记“人民邮政为人民”初心使命，大力弘扬“小蜜蜂”精神，更好解决群众用邮中的“急难愁盼”问题，更好满足人民日益增长的美好生活用邮需要，在“加快建设交通强国、努力当好中国现代化的开路先锋”新征程中勇挑畅通重担。

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