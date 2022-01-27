原标题：交通银行与同济大学签订战略合作协议

1月26日，交通银行与同济大学在同济校园签订战略合作协议。交通银行党委书记、董事长任德奇，同济大学党委书记方守恩出席签约仪式并讲话。交通银行党委副书记、行长刘珺，同济大学校长陈杰分别代表双方签署战略合作协议。交通银行党委委员、副行长郝成，同济大学常务副校长吕培明分别代表双方签署数字化联合研究中心合作协议和专项赞助支持合作协议。交通银行首席专家、上海市分行行长徐斌出席，同济大学副校长雷星晖主持签约仪式。

在双方会晤中，任德奇表示，同济大学是百年学府，交通银行是百年银行，双方有着服务国家发展的共同职责和使命。在20多年的银校合作中，双方保持着良好的合作伙伴关系，取得了丰硕的合作成果。面向未来发展，希望同济大学继续发挥学科人才优势，为交通银行数字化转型、高质量发展提供智力支持。希望双方能进一步打造“产学研融”创新模式，更好地服务国家战略，努力培养经济转型升级亟需的现代高素质专业技术人才，实现高校理论研究与银行金融实践的有效结合，共同引领行业新发展、激发新动能、实现新跨越。

方守恩向交通银行长期以来给予同济大学的关心、支持和帮助表示衷心的感谢。他介绍了同济大学的办学历史和改革发展情况。方守恩表示，同济大学与交通银行已有超过25年的友好合作历史，交通银行不仅为同济师生提供金融服务，还大力支持学校人才培养和校园条件改善，助力学校事业发展。希望双方以今天战略合作协议的签署为新的起点，共同谱写银校高质量发展新篇章。

此次交通银行与同济大学携手，交行将为同济大学在城市管理、城市规划、土木与建筑、汽车与交通、电子信息与人工智能等领域的学科优势转化提供创新突破的支撑。双方将进一步共同推进国家战略在沪落实落地，完善合作机制，发挥各自资源优势，加强在培养高层次创新型金融人才、上海城市发展数字化转型、科技金融服务人民美好生活需求、产学研融科技转化等方面的合作和探索，实现共同发展，发挥好各自领域国家队第一方阵主力军的作用，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(责编：董童、李源)