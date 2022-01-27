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交通运输部：2022年春节假期我国收费公路免收通行费

2022年01月27日10:52 | 来源：人民网
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人民网北京1月27日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，根据《国务院关于批转交通运输部等部门重大节假日免收小型客车通行费实施方案的通知》，2022年春节假期，全国收费公路继续对7座以下（含7座）小型客车、以及允许在普通收费公路行驶的摩托车免收通行费。具体免费时段从节假日第一天（1月31日）零时开始，节假日最后一天（2月6日）24时结束。普通公路仍以车辆通过收费站收费车道的时间为准，高速公路仍以车辆驶离出口收费车道的时间为准。

“受国内外疫情形势变化等因素影响，今年春运期间公众出行主要以中、短途为主，预计日均车流量为2800万辆左右，同比基本持平。”交通运输部新闻发言人、政策研究室主任刘鹏飞指出，从流量变化看，呈“节前平稳、节中反弹、节后回升”的特征，预计除夕为流量最低点，正月初六、正月十六前后出现两个流量高峰。从天气情况看，今年春节期间全国天气总体较好，大部分地区气温基本接近常年水平，可能出现一定范围的低温雨雪天气。

刘鹏飞指出，广大司机朋友出行前，要做到“三看”：

一是看疫情。密切留意出发地与目的地疫情防控政策变化，提前了解防疫检测要求，严格做好自身防护，带齐“两码两证”（健康码、行程码，身份证、核酸检测证明），合理选择出行路线，积极配合防疫检查，确保愉快出行。

二是看天气。及时了解周边地区天气情况，认真检查车辆技术状况，做好车辆防滑措施，尽量避开易凝冻、结冰路段，确保安全出行。

三是看路况。提前了解途经路线实时路况和高峰时段、易拥堵缓行站点等信息，合理选择出行路线、方式和时间，确保顺畅出行。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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