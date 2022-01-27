人民网北京1月27日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，近日，商务部完成了2021年国家级经济技术开发区（以下简称国家级经开区）综合发展水平考核评价工作。商务部有关负责人表示，此次考核评价结果显示，2020年国家级经开区统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极推进创新提升，较好发挥稳外贸稳外资的“主阵地”作用，总体发展态势稳中向好。

一是稳外贸稳外资成效明显。2020年，217家国家级经开区的地区生产总值11万亿元，同比增长5.6%，占国内生产总值为11%；进出口总额7万亿元，同比增长9.2%，占全国进出口总额比重为21.7%；实际使用外资和外商投资企业再投资574亿美元，同比增长4.8%。

二是科技创新稳步发展。2020年，217家国家级经开区规模以上工业企业研究与试验发展经费支出占区内规模以上工业企业营业收入比重为1.4%，比上年提高0.1个百分点。截至2020年末，217家国家级经开区拥有高新技术企业4.1万家，拥有国家级孵化器和众创空间560家，拥有省级及以上研发机构8600家，每万人口发明专利拥有量为108件，较2019年末均有明显上升。

三是区域带动作用不断增强。2020年，217家国家级经开区税收收入占所在地级市比重为17.6%，比上年提高1.9个百分点。东、中、西部地区国家级经开区按照市场化原则建立合作园区，积极开展与边（跨）境经济合作区对口帮扶，促进产业有序转移、协调发展，截至2020年末，国家级经开区参与共建园区99个，对口援疆、援藏、援助边（跨）境经济合作区192个。

四是生态环保持续优化。2020年，217家国家级经开区规模以上工业企业单位工业增加值能耗、水耗和主要污染物排放量同比均明显下降，显著低于全国平均水平。

五是行政效能稳步提高。截至2020年末，217家国家级经开区中，有206家通过了ISO9001质量管理认证，209家建立了一站式政务服务大厅在线审批平台，所有国家级经开区均设置了安全生产机构。

此次考评工作，商务部对217家国家级经开区2020年度综合发展水平情况进行考核评价，评选出综合排名前30名、利用外资前10名、对外贸易前10名。其中，综合排名前三的分别是苏州工业园区、广州经济技术开发区、北京经济技术开发区。在利用外资方面，广州经济技术开发区、天津经济技术开发区、苏州工业园区排名前三。在对外贸易方面，苏州工业园区、昆山经济技术开发区、松江经济技术开发区位列前三。

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