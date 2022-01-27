人民网北京1月27日电 （记者栗翘楚）当前，随着机器学习、深度学习的不断创新，人工智能技术正被更多行业所运用。短视频、直播等业态迅猛发展的同时，侵权现象也频频出现在相关领域。

研讨会现场。人民网记者 栗翘楚摄

1月26日，《2021版权保护新技术应用发展报告》发布研讨会在人民日报社新媒体大厦举行。本次研讨会通过线上线下相结合的方式，邀请业界人士就“新技术条件下的版权保护”开展深度对话交流，为引导和规范平台良性发展、营造行业健康生态建言献策。

本次会议发布了由人民网版权保护新技术研究中心撰写的《2021版权保护新技术应用发展报告》（以下简称《报告》）。《报告》指出，在全球信息化、数字化、智能化进程中，互联网成为版权保护主战场，版权保护技术重要性日益凸显。新技术条件下加强版权保护，构建版权保护新格局、新秩序、新生态，面临挑战。运用新技术加强版权保护存在行业壁垒与认知差异。需要不断完善版权工作体制机制，强化版权全链条保护，推进版权治理体系和治理能力现代化。

人民网作为“网上的人民日报”，既是版权内容的创作者，也是版权保护的倡导者。近些年来，人民网实施内容科技战略，推出具有“一站式”“全链条”版权保护和版权交易功能的人民版权平台。2021年11月，人民网承建的人民日报社传播内容认知国家重点实验室与人民中科共同发布跨模态视频搜索引擎“白泽”，可以为视频、图片等版权保护提供助力。这些实践，都是在积极研发、应用新技术推动版权保护工作。

人民网研究院常务副院长唐胜宏在发言中指出，2020年，我国网络版权产业市场规模突破1万亿元。2021年，我国网民规模突破10亿。无论从产业规模看，还是从用户规模、版权内容流量规模看，互联网成为版权重镇，成为版权保护的主战场。与此同时，也是版权保护新技术应用最具活力、最有挑战性的领域，在新技术条件下，形成了版权保护的新模式、新业态、新秩序，但也出现了一些新问题。在此背景下，《报告》对版权保护全链条、各环节的新技术应用作了梳理和探讨。

腾讯公司法务部专家顾问李丹在发言中表示，当前比较突出的仍然是短视频领域的侵权，直播方面侵权情况也不容乐观，需继续提升短视频平台、论坛贴吧等侵权多发领域违法内容识别抓取技术，同时大力推进视频比对和拦截技术在版权保护中的应用，对侵权盗版内容采取事前过滤拦截措施。

北京字节跳动公司法务部法律研究总监李颖在发言中认为，技术的进步能够在一定程度上促进版权保护的效率和质量，使维权过程更加便捷与高效。技术在版权确权、登记、侵权预警、版权监测、存证举证等中可发挥作用，应用前景有待开拓。而我国法律规定、技术的成熟度、利益的平衡及权利人的配合，也是技术应用中需要注意的问题。

“随着短视频成为中国互联网流量增长最快的产品，原创作品被随意抄袭、转载、剪切的现象屡见不鲜。基于数字技术的一站式版权保护平台可有效助力短视频侵权行为的查找与管控，希望行业伙伴携手改善侵权现状，助推短视频行业高质量发展。”人民中科高级副总裁张媛媛在发言中说。

本次论坛由人民网版权保护新技术研究中心举办。人民网法务部主任、人民网版权保护新技术研究中心主任滕力主持会议，人民网版权渠道部主任白娜、人民网版权保护新技术研究中心副主任杨文全等参加研讨会。

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(责编：杨虞波罗、高雷)