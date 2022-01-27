交通运输部：2021年全国累计完成农村公路安全生命防护工程8.11万公里
2022年01月27日11:00 | 来源：人民网
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人民网北京1月27日电 （记者乔雪峰）1月27日，交通运输部新闻发言人、政策研究室主任刘鹏飞在交通运输部例行发布会上指出，按照国务院决策部署，交通运输部于2015年开始实施乡道及以上公路安全生命防护工程，并连续6年将其纳入“交通运输更贴近民生实事”，向社会作出公开承诺。
刘鹏飞指出，2015年至2020年，交通运输部累计投入车购税补助资金545亿元、带动社会总投资1224亿元，共实施乡道及以上公路安全生命防护工程103.5万公里，顺利完成“十三五”期公路安全生命防护工程规划任务目标（82.7万公里），全面完善了普通公路特别是县乡公路交通安全设施，建立健全了公路安全工作机制和制度措施，有效改善了行车安全保障条件，有力促进了全国公路交通安全形势总体稳定向好。
刘鹏飞表示，2021年，交通运输部以村道为重点，继续推进农村公路安全生命防护工程建设，将村道安全生命防护工程纳入车购税资金“以奖代补”支持范围和考核因素，并纳入党史学习教育“我为群众办实事”项目重点推进，指导地方落实主体责任，加大资金投入，提升安全保障能力。2021年全国累计完成农村公路安全生命防护工程8.11万公里，其中村道安全生命防护工程6.11万公里。
刘鹏飞表示，下一步，交通运输部将持续提升公路安全保障水平，将与公安部联合开展“公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动”，交通安全设施和交通秩序管理并重，“硬件”和“软件”同提升，更加突出系统治理、综合治理、精准治理，不断提升公路交通安全水平，让人民群众出行更安全、更放心、更舒适。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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