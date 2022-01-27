人民网北京1月27日电 （记者李楠桦）在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，国家市场监督管理总局副局长蒲淳透露，《市场主体登记管理条例》（以下简称《条例》）将于今年3月1日正式实施，《条例》作为我国制定出台的第一部统一规范各类市场主体登记管理的行政法规，为保护市场主体合法权益、促进创业创新、维护市场秩序提供了法治保障，标志着商事制度改革迈入了法治化、规范化发展新阶段。

“《条例》的颁布实施是深化“放管服”改革，优化营商环境，进一步培育壮大市场主体和促进公平竞争的重要保障。”蒲淳表示，《条例》极大降低了市场准入门槛和市场主体制度性交易成本。同时，兼顾效率与安全，统筹宽进和严管，在放宽准入的同时进一步强化市场主体的法律责任，加大信用约束，引入了信用风险分级分类管理等制度，强化市场主体登记监管信息的公示公开，增加了市场主体诚实守信义务的规定，为强化事中事后监管提供了有力保障。

蒲淳指出，下一步，市场监督管理总局将全面贯彻落实《条例》规定，做好三方面工作，建设更加成熟定型的市场主体登记管理制度：

一是制定出台更具操作性的《条例》实施细则，对登记规范、登记程序、登记材料、登记备案事项管理等作出更细致、更具操作性的规定，同步推进登记服务系统改造升级，加快推动实现全国登记注册业务标准化规范化。总局还建设了市场主体登记注册服务网，为各类市场主体提供集中的设立、变更、注销等一体化和一站式登记服务。这个平台希望大家光临。

二是统筹做好与相关法律法规的衔接工作，做好涉及市场主体登记管理方面的法律法规、部门规章、规范性文件的梳理和废止修订工作，保障市场主体登记管理的统一规范。

三是加强政策宣传，通过各种形式持续进行普法宣传和政策解读，加强对一线登记注册人员的业务培训，为各类市场主体提供更加高效便捷的登记注册服务。

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