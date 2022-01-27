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如何治理涉企乱收费？市场监管总局回应

2022年01月27日11:06 | 来源：人民网
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人民网北京1月27日电 （记者李楠桦）“治理涉企乱收费，减轻企业负担，让市场主体有能力、有信心抵御三重压力的挑战，让市场主体能够更好地发展壮大，这是党中央、国务院明确的一个政策举措，也是市场监管部门的一项重要任务。”今日，在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局局长袁喜禄表示，经济发展的压力越大，对企业乱收费的冲动就越大，企业生存发展的压力也就越大，减轻企业负担的呼声也越强。

袁喜禄指出，2021年，市场监管总局聚焦释放政策红利、聚焦重点难点问题、聚焦企业和社会关切，对一些重点领域、重点行业进行了专项检查，也取得了一些明显成效。今年，将认真贯彻中央经济工作会议精神，按照党中央、国务院决策部署，把治理涉企乱收费作为宏观政策与微观政策相结合的重要切入点，作为服务市场主体、服务发展全局的一项重要举措。

袁喜禄具体指出，主要是在四个方面上下功夫：

一是在宏观效应上下功夫，着力推动减税降负政策“及时雨”落到实处。要围绕党中央、国务院新一轮减税降费政策重点面向中小微企业、个体工商户，着力打通政策落地的“最后一公里”，充分发挥微观政策的宏观效应，推动政策红利及时传导到广大市场主体，激发企业活力，提振市场信心。

二是在中观效应上下功夫，着力推动涉企收费领域的规范发展。希望通过监管执法，不仅要查出一些违法违规的乱收费行为，还要督促相关部门通过不断整改，促进这些行业和领域规范发展，更好地服务市场主体，更好地服务宏观经济发展大局。

三是在微观效应上下功夫，着力帮助市场主体持续增强政策红利的获得感。我国庞大的市场主体是扩大就业、创造财富的源泉，也是经济繁荣发展的动力所在。要通过治理涉企乱收费，让市场主体感受到政策红利，减轻生产经营负担，坚定战胜困难挑战的信心，也坚定长期繁荣发展的信心。

四是在长远效应上下功夫，着力推动涉企收费法律规则的完善。涉企乱收费不仅有政策不落实、“走样变通”的问题，也有规则不够清晰、政策不够完善、改革不到位等问题。要针对当前，着眼长远，在治理乱收费的基础上，着力完善制度规则，从体制机制上消除乱收费的土壤和根源。

(责编：李楠桦、高雷)

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