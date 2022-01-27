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“两山银行”“粮食银行”？银保监会发布关于不规范使用“银行”字样风险提示

2022年01月27日15:30 | 来源：人民网
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人民网北京1月27日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会今日发布了关于不规范使用“银行”字样的风险提示。银保监会指出，一些地方出现多起未经银保监会及其派出机构批准，不规范使用“银行”字样的情况，各地应及时整改纠正不规范使用“银行”字样的行为。

具体来看，一些地方使用“银行”字样命名某些公用项目，并在公开印发的工作方案等文件中不规范使用“银行”字样，包括使用“两山银行”“粮食银行”等名称命名相关生态资源经营发展平台，在营业场所显著位置使用“银行”字样标识等。

银保监会表示，未经批准使用“银行”字样，涉嫌违反《中华人民共和国商业银行法》第十一条“未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用‘银行’字样”的法律规定。同时，将相关生态资源经营发展平台等冠以“银行”名称，容易对社会公众造成误导，扰乱金融市场秩序。

(责编：罗知之、吕骞)

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