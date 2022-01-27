人民网记者 杜燕飞

河北省秦皇岛经济技术开发区，小汤河水质清澈、水量充沛，吸引了成群结队的野鸟到此游弋嬉戏。花园式的环境正是得益于秦皇岛市改建污水处理设施，中水作为水源热泵热源减少了污染物排放。

杭州、绍兴、台州，浙江三大经济支柱城市被一条高速铁路连接，浙江“一小时交通圈”建设向前垮了一大步，也结束了多地不通铁路的历史，受到了沿线居民的热烈期盼。

江苏盐城，历时600多天建设的盐城新水源地及引水工程，总引水规模每天115万吨，受益人口近500万人，这是江苏省投资最大的跨区域管道引水工程。

从美丽港城的清洁能源利用，到高铁赋能长江经济带发展，再到满足群众对饮用水质量的更高要求，这一系列工程背后，都留下了中国政企合作投资基金股份有限公司（以下简称中国PPP基金）服务国家战略的印记。

作为政府和社会资本合作的投资模式，近年来PPP在鼓励社会资本参与基础设施和公共服务领域建设上持续发力，对做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作发挥了积极作用。

创新实践探索 增加人民福祉

秦皇岛污水污泥处理PPP项目。受访者供图

秦皇岛污水污泥处理PPP项目是秦皇岛市组织实施的排水重点工程，是目前国内存量排水设施资产PPP投资额最大的项目。以PPP模式实施该项目有利于激发市场主体的活力，解决在建项目资金缺口问题；有利于盘活社会存量资产，缓解政府投资压力；有利于引进专业技术和先进管理经验，提升城市基础设施承载能力。

该项目负责人表示：“项目的落地实施，标志着秦皇岛在吸引社会资本投资参与提升公共服务质量、深入推进供给侧改革方面迈出了重要一步。”

为更好发挥在盘活存量资产领域的引导作用，中国PPP基金采用同股同权模式投资该项目，项目负责人表示：“我们与中国PPP基金致力于绿色产业，共同助力环保产业发展及中国PPP模式的推广实施。”

服务长江经济带 激活区域发展潜力

杭绍台高铁PPP项目。受访者供图

杭绍台高铁PPP项目是我国8个首批“社会资本投资铁路示范项目”之一和首条民营控股投资高速铁路，对于服务浙江省“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角一体化发展等国家战略具有重要意义。

杭绍台高铁PPP项目负责人表示，这条高铁线路促进了长三角城市群的联动发展，实现了温台城市群融入长江经济带，促进了区域经济的协调发展。同时，项目带动了沿线旅游业发展，构建了“美丽经济”交通走廊，打通了绿水青山转化为金山银山的畅途。

老百姓对项目运营的期盼，是最直观的反馈。不少沿线百姓表示，“高铁满足了我们快速舒适、零换乘的出行需求”，“结束三个县市‘不通铁路’的历史”，“杭绍台三市开启了‘一小时’生活圈”。

有专家表示，长期以来，民营资本在铁路建设中大多充当配角，特别是在高铁这样重要的民生基础设施领域，民营资本要想实现控股投资，并无先例可循。杭绍台高铁PPP项目率先实现民营资本的控股投资，对于全国铁路投融资体制改革而言，是一场意义深远的破冰之旅。中国PPP基金选择这一具有示范意义的重大项目投资，积极探索PPP模式支持民营资本参与铁路投资新路径，从项目前期策划主动介入，从优化投资人结构、推动项目融资、规范项目公司治理等方面全流程参与项目推进，是支持民营资本推动我国铁路投融资体制改革的一次有力实践。

同为沿江城市，在与浙江南北相望的江苏，盐城新水源地及引水工程PPP项目，也为长江经济带发展带来了新活力。

据介绍，盐城地处长江水系最下游、苏北里下河腹部地区，因里下河地区水质较差且难以控制，长期以来市区及建湖、射阳、大丰等县（区）水源地水质不能稳定达标。

为从根本上解决饮用水安全问题，经科学论证、审慎研究，当地市委、市政府决定跳出里下河地区，在京杭运河宝应段新辟水源地，通过长距离输水管道将运河长江之水引入盐城，切实保障大市区及周边地区广大群众的饮水安全，盐城新水源地及引水工程PPP项目也因此应运而生。

该项目是盐城历史上最大的跨区域引水工程、最大的饮用水提档升级工程、最大的饮用水安全保障工程，被财政部评为第三批PPP示范项目。项目公司盐城粤海水务有限公司由政府方盐城市政公用投资有限公司、中国PPP基金和广东粤海控股集团有限公司合作设立。

“项目取得了经济效益与社会效益的双丰收，给地方经济腾飞做出了贡献，优质的原水让500万盐城人民持续用上了安全水、放心水。”项目公司负责人表示，采用PPP模式运营该项目，不但有利于地方政府盘活存量资产、减轻债务负担，同时还有利于提质增效，提升社会效益，助力地方发展。

中国PPP基金再出发 发挥引导、规范、增信作用

中国PPP基金始终坚持政策导向为重，发挥投资引导作用，积极支持京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区等重点区域，加大对基础设施补短板、生态环保、教育、医疗、养老、文化、体育等公共服务领域投入，统筹规划，合理布局，同时及时积累项目经验，积极为PPP政策研究提供实操样本，在国内PPP行业的影响不断提升。

截至2021年12月31日，中国PPP基金累计签约落地项目涉及项目总投资额超1.1万亿元，占全国PPP综合信息平台落地项目规模的十分之一。

中国PPP基金有关负责人表示，经过几年努力，基金项目投资已初具规模，下一步，将从主要注重项目数量和投资规模，向更加重视发挥项目示范作用、项目质量和数量并重等方面转型。

盐城新水源地及引水工程。受访者供图

“十四五”规划纲要为发展指明了新方向。立足新起点，中国PPP基金将遵循新发展理念，紧密围绕高质量发展目标，发挥引导示范作用，把握好我国PPP市场的发展趋势和机遇，在继续加强项目推进的同时，加强项目全生命周期管理，提高运营环节管理效能，为中国PPP事业的可持续发展贡献力量，为世界贡献中国PPP模式的最佳实践。

(责编：王连香、高雷)