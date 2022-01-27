人民网北京1月27日电 （记者李楠桦）“坚持统筹发展和安全、效率和公平、活力和秩序、国内和国际，在强化反垄断和反不正当竞争监管执法的同时，更加注重竞争倡导，更加注重规则制定，为企业竞争行为设置好‘红绿灯’，引导各类资本和各类市场主体有序竞争、规范发展，更好地发挥在宏观经济治理和改革发展大局中的重要作用。”今日，在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局局长袁喜禄表示，去年，中央经济工作会议进一步强调，深入推进公平竞争政策实施，强化反垄断和反不正当竞争。这是新时期党中央的重大战略决策，对规范市场公平竞争，建立完善高标准市场体系具有重要意义。

袁喜禄指出，下一步，市场监管总局将认真落实中央经济工作会议精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展。主要做好以下几个方面：

一是进一步完善公平竞争规制规则。以即将修订出台的反垄断法为核心，以《关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见》为遵循，加快完善反不正当竞争法律规则，不断健全多层次的竞争监管规则体系，明确规则底线，为市场主体提供一个明确的预期。

二是进一步统筹把握竞争规制重点。围绕平台经济、科技创新、信息安全、民生保障等重点领域，加强反垄断和反不正当竞争监管执法，切实维护市场公平竞争秩序。同时，进一步健全公平竞争审查机制，加强滥用行政权力排除、限制竞争执法，坚决破除地方保护和市场分割，维护全国统一大市场。

三是进一步健全事前事中事后全链条规制体系。完善市场竞争状况评估制度，推动构建风险监测预警体系，推动企业建立健全公平竞争合规制度，完善预防性监管措施，推动监管由事后向事中、事前延伸。

四是进一步形成协同监管的规制合力。推进市场准入、行业监管和竞争监管等多方面更加紧密地衔接，更加注重由个案执法对接向深层次制度规则对接转变，推动构建全方位、多层次、立体化的监管体系。

五是进一步提高公平竞争规制的能力。以充实反垄断力量为契机，提升反不正当竞争监管能力，深化基础理论研究、加强人才培养、强化技术支撑，建设高素质、专业化监管队伍，提升竞争监管科学化、系统化的能力和水平。

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