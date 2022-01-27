确定性运维 华为云从容应对春节“大考”
春节是中国人最看重的传统节日，随着数字经济不断纵深发展，发红包、拜年等春节习俗也逐渐数字化，“数字春节”的保障工作也越来越重要。在春节期间，短视频、直播等社交媒体流量激增，这些应用场景的稳定可靠运行，离不开云服务的运维保障。
华为云自2021年11月5日起开始筹备虎年春节保障，识别了112个重点保障场景，覆盖音视频、社交资讯、出行、文旅、物流、教育等重点行业；预计将拦截外部攻击数亿次，监测平台数据每秒新增超百万条。
华为云工程师实时监测运维设备平稳运行
据预测，今年春节期间流量将出现全域爆发式增长，并且每一个行业的流量高峰点都不一样。面对不确定性的挑战，华为云SRE（站点可用性工程师）及云资源运营团队用“确定性”的运维来支撑业务高可用，通过风险挖掘评估、容量保障、实时监测等措施，构建持续韧性的竞争力，保障华为云稳定运营，让用户体验更好的优质服务。
在容量保障方面，华为云流量精算师使用资源预测及运营数字化平台，全面对云资源进行在线预测、调度和持续运营。在算法方面，华为云后台建立模型实现多个算法结果融合，通过时序分解的算法模型库，提供面向不同业务场景的预测能力，并以仿真算法结合历史资源消耗的趋势等方面，持续优化模型提升预测结果可靠性。
针对春节的容量保障，华为云流量精算师通过数据建模、AI算法优化、客户资源画像、智能水位线、多种资源组合方案及全域调度等技术应用，提前做好预测和规划，并通过整体容量三位一体的评估，从数据中心到网络，再到算力都做好充足准备，让用户在春节流量洪峰期间也能获得优质的体验和服务。
在风险挖掘方面，一年以来，华为云SRE特战队进行了2000多次实战演练，涉及2000多名技术工程师220多个云服务，覆盖容灾、冗余、过载、数据备份、误操作等多种演练场景，全方位提升了华为云的稳定可靠、安全可信。
以除夕夜重点保障为例，基于在社交平台热搜事件、电商节日、突发情况等节点积累的专业运维保障经验，华为云专业化SRE团队以全面的运维质量管理体系，以及确定性的事件处理和恢复能力，通过风险挖掘评估、容量保障等提前注入保障机制，满足春节庞大而复杂的保障需求，通过7*24小时专业化分工，实时监测华为云的稳定运行。
华为云SRE负责人安宇表示：“整个时代面临各种不确定的挑战，IT行业高度发展且不确定性更加明显。在追求快速迭代的同时，要保障质量和效率的平衡性，SRE在这个过程中起到很大的作用。SRE希望用‘确定性’这个词，去涵盖所有的能力；‘确定性’是我们对客户的承诺，希望能够让客户有确定性的感知和体验。”
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