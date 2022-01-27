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合生创展：科技赋能 深入推进多元布局

2022年01月27日14:38 | 来源：人民网
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日前，合生创展宣布，在1月25日至2月28日每天的14:00至18:00，推出合生五大区域项目直播卖房活动。同时，各区域项目案场还继续不打烊，推出春节连市送壕礼活动。据悉，此次直播卖房延续了去年春节每天每个项目必直播、每次直播1小时起的房地产销售直播模式，不但有缤纷多彩的趣味互动，还有到访礼、认购礼相送。

对此，合生创展相关负责人表示，直播卖房和线下不打烊只是合生创展营销策略的一小步，背后是该公司科技赋能及多元布局的深入推进。

该负责人介绍，科技赋能是公司近年转型战略的重点，也是其面对未知市场、实现逆势增长的底气所在。依托智能化技术及管理方式，公司通过新的模式和打法在带来变革的同时，建立了竞争优势，并为高质量增长提供了充足保障。

如今，大型房企普遍有着相对成熟的多元化业务。如何在稳住“基本盘”的同时，兼顾多元化业务发展，成为了房企面临的一大考验。为解决这一问题，近年来，合生创展旗下地产、商业、基建、合生活、投资五大板块并驱发展，科技、养老、文旅、健康、金融等多元业态优化布局。其中，地产开发作为合生创展重点发力的业务板块，持续提供稳健的收入、利润增长点，2021年合同销售额和销售均价均显著提升。

“地产板块销售收入将作为压舱石，为其他方面收入提供相应的弹药，与其他各板块均衡发展。”该负责人介绍，商业板块贡献也在逐年提高，投资板块利润水平超过传统业务板块，“合生活”正在成为全球领先的科技社区生态运营商……随着科技赋能初见成效，重资产向轻资产转化，多元化转型的合生创展正迎来收获期，并达到了良性循环发展。

此外，该负责人还提出，作为科技赋能及产业驱动的综合性投资控股平台公司，合生创展多年来坚持高质量发展，以高品质、高规格、高定位的精品风范在全国成功开发近百个项目，满足业主不断升级的居住需求。2021年，在持续提升产品价值与创新意识的基础上，让产品及服务品质再上新台阶。

(责编：董童、李源)

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