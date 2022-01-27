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人民链发起“数字福虎迎新春”公益活动 助力生物多样性保护

2022年01月27日14:52 | 来源：人民网
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人民网北京1月27日电 今日，人民链发起保护生物多样性的公益活动——“数字福虎迎新春”，通过区块链技术，探索迎新春+新公益，助力保护“生物多样性”。

由人民在线开发的人民链客户端定位为“口袋里的大数据管家”，通过“超级ID”数字身份，为用户链接“新闻+政务服务商务”。此次“数字福虎迎新春”公益活动，人民链选择了备受科技爱好者关注的数字内容形式，用户可登录“数字吉祥物”微信小程序，免费领取、合成和分享自己专属的“新年福虎”。根据用户领取的“新年福虎”稀缺度及数量，公益活动赞助方将向中国绿化基金会“与虎豹同行”项目捐赠相对应的金额，让公众在发送新春祝福的同时，支持保护生物多样性的公益事业。

据悉，“数字福虎”基于FISCO BCOS区块链底层开源平台及其相关区块链前沿技术，每张“数字福虎”都有唯一的区块链ID相对应，其创造、分享、领取、合成、查询等一切操作皆为免费体验，不支持转赠、交易。在此次公益活动中，人民链一次性生成和分发了20.22万张数字福虎（每一张都独一无二），一方面可以体现人民链客户端作为统一入口，通过开源区块链等技术融合各领域微应用的产品能力，另一方面也进一步验证FISCO BCOS区块链底层平台的高可用性、高并发支持能力和健壮性。

目前，区块链在助力产业数字化方面初见成效，已应用于金融对账、农业溯源、司法鉴证等多种场景。未来，人民链将整合业内优质资源发挥区块链技术在慈善公益、社会治理等领域的积极作用。

(责编：王连香、高雷)

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