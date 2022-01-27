人民网北京1月27日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，中国地质调查局近日印发《全国地质调查“十四五”规划》（以下简称《规划》），明确了“十四五”时期我国地质调查的主要目标和任务。

图为广东省汕头市南澳县地质灾害调查现场。图片来源：中国地质调查局

《规划》指出，要坚持“国家需求导向、基础性公益性战略性工作定位、创新驱动发展、统筹协调推进、国际开放合作”的原则，大力推进地质调查服务方向、指导理论和发展动力三大战略性转变，加快提升地质调查科技创新能力和现代化水平，着力解决制约我国经济社会高质量发展的重大资源、环境、生态、灾害问题和地球系统科学问题，不断增强对国家能源资源安全保障、生态文明建设、国家重大战略的服务能力，推进地质科技创新、信息化和人才队伍建设，促进地质事业转型发展和矿业高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家提供坚实的地质工作保障。

《规划》明确了以下11项主要任务：

一是持续加强基础地质调查与地球系统科学研究，不断提升对地球系统和资源国情的认识水平。

二是加强清洁能源和战略性矿产资源调查评价，全力实施新一轮找矿突破战略行动。

三是加快推进海洋地质调查与天然气水合物勘查试采，主动服务海洋强国战略。

四是开展水资源调查监测评价，支撑水资源优化配置、有效保护和合理开发利用。

五是开展国土空间生态地质调查与保护修复，为大江大河生态保护修复和水土流失、荒漠化、石漠化等重大生态问题综合治理提供系统解决方案。

六是开展自然资源调查监测评价，支撑服务自然资源的科学保护和合理开发利用。

七是聚焦关键需求，发挥地质科技优势，全力支撑服务国家重大战略实施与重大工程建设。

八是加强地质灾害调查评价与监测预警，为地灾防治提供更加有力的科技支撑。

九是深化国际地质调查与科技合作，提升服务国际矿业合作的能力和水平。

十是瞄准打造国家战略科技力量，大力提升地质科技创新能力和现代化水平。十一是加大地质信息化建设力度，加快推动地质调查管理服务数字化转型。

1月20-21日召开的2022年全国地质调查工作会议提出，2022年全国地质调查系统将重点做好以下十方面工作：一是大力加强矿产资源调查评价。二是健全完善支撑服务生态文明建设和自然资源管理的现代地质工作新体系。三是全力支撑服务国家重大战略实施。四是实施地质安全保障工程。五是大力加强海洋地质调查。六是深化境外地质调查与国际地学合作。七是强化战略科技攻关。八是加强基础地质调查研究。九是加强地质调查信息化建设。十是实施新时代地质人才建设工程。

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