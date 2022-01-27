原标题：中国建设银行与中国保利集团签署发展保障性租赁住房战略合作协议

1月26日，中国建设银行与中国保利集团在京签署发展保障性租赁住房战略合作协议。双方拟共同搭建住房租赁金融合作平台，以私募股权投资基金为载体，广泛吸引社会资本支持保障性租赁住房建设，探索保障性租赁住房从孵化培育、建设运营到公募REITs发行的全生命周期业务模式，构建以盘活存量资产带动增量投资的良性循环，激活资本市场支持保障性租赁住房建设发展的内生动能，加大优质保障性租赁住房供给，推动住房租赁市场高质量发展。

住房和城乡建设部住房保障司司长曹金彪，中国证券监督管理委员会债券部副主任刘榕，中国建设银行董事长田国立、行长王江、副行长王浩、副行长李运，中国保利集团董事长刘化龙、总经理张振高、总会计师陈关中、副总经理张万顺，保利发展控股集团董事长刘平出席签约仪式。

住房保障司司长曹金彪充分肯定了建设银行在保障性租赁住房金融支持、配套服务和政策研究等方面的贡献，以及保利集团在住房租赁领域的积极探索和经验积累。曹金彪指出，保障性租赁住房是住房供给侧结构性改革的重要抓手和主要路径，可以有效推动解决大城市住房突出问题，落实租购并举，促进房地产业健康发展和良性循环。希望双方强强联合，共同整合资源，打造银企协同支持保障性租赁住房建设的样板，进一步增强社会各方参与保障性租赁住房建设的决心和信心。

建设银行董事长田国立表示，建设银行始终坚持以服务人民、服务国家经济社会发展为己任，以新金融行动引领全行高质量发展，深入推进住房租赁战略，经过四年多的努力，打造了“平台+金融+主体+租赁产品和服务”四位一体的住房租赁建行模式，以金融活水助力解决新市民、青年人的安居梦。建设银行与保利集团志同道合，有责任、有能力共同致力于保障性租赁住房市场建设。

保利集团董事长刘化龙表示，此次战略合作签约，既是双方过去良好合作的延续，同时又将开启双方合作的新篇章，保利集团将依托自身在建设、运营、管理等方面的优势，积极探索多种运营模式和多种资源获取方式，为合作平台贡献更多优质种子项目。

签约仪式上，建设银行行长王江与保利集团总经理张振高代表双方签署了《发展保障性租赁住房战略合作协议》，建行广东省分行、建信信托、建信住房同保利发展控股集团、保利公寓管理公司签署了保障性租赁住房私募股权投资基金相关合作协议。

建设银行作为支持保障性租赁住房建设的金融机构，积极为试点城市提供长期限、低成本、多元化的资金支持，截至2021年末，授信金额超过1000亿元，投放金额超过430亿元，惠及400多个保障性租赁住房项目；配合住建部开发保障性租赁住房APP，已在50多个城市完成部署，强化对保租房的动态监测和统计；整合集团优势资源，以建信住房服务公司为载体，创新“存房”模式，盘活闲置房源，增加保障性租赁住房供给；积极推进保障性租赁住房公募REITs试点，加强与重点市场主体的对接，与广州、南京等地企业签署了公募REITs合作协议，以金融创新畅通保障性租赁住房融资循环。保利集团坚定执行中央“房住不炒、租购并举”的政策，积极参与住房租赁市场建设，累计建设政策性保障住房项目超过100个，建筑面积950万平方米，投资超过700亿元；成立了保利公寓管理公司，开展租赁住房业务专业运作，目前在管租赁住房项目89个、养老公寓19个，建筑面积167万平方米，房屋总数4.2万间。

下一步，双方将以此次战略合作为契机，充分发挥各自在资金、运营、风险管理、资源整合等方面的专业优势，以金融与产业的深度融合，为保障性租赁住房建设提供可持续、可复制、可推广的新发展模式，推动更多保障性租赁住房项目投入市场，更好地发挥保障性租赁住房惠民生、调结构、稳增长的积极作用，推动构建住房租赁领域新发展格局。

住建部、证监会有关处室，建设银行有关部门、分行、子公司负责人，保利集团、保利发展相关部门及子公司负责人等参加了签约仪式。

(责编：曹淼、李源)