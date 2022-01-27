人民网北京1月27日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、国家发展改革委近日印发《关于促进云网融合 加快中小城市信息基础设施建设的通知》（以下简称《通知》），协调汇聚各级政府、各类企业和机构力量，共同推动中小城市宽带网络建设升级和应用基础设施按需部署。

“以县城为代表的中小城市，特别是中西部和东北地区的中小城市与大城市在信息基础设施部署进程、应用普及等方面还存在一定差距。”工业和信息化部信息通信发展司相关负责人表示，这些中小城市亟需顺应云网融合发展趋势，统筹各方力量，加大投入，提升中小城市信息基础设施水平和服务能力。

到2025年基本建成覆盖中小城市的云网基础设施

据介绍，《通知》主要面向城区常住人口100万以下的中小城市（含地级市、县城和特大镇）。按照因地制宜、协调推进，企业主导、政府引导，云网协同、产业联动的基本原则，结合东部地区、中西部及东北地区信息基础设施发展基础和产业需求，采用组织建立项目库、打造示范标杆、推进纳入国家有关工程等差异化手段，引导推进中小城市按照统一规划，统筹推进信息基础设施建设布局，强化云网融合，促进区域协调发展。

《通知》提出，到2025年，东部地区和中西部及东北大部分地区基本建成覆盖中小城市的云网基础设施，千兆接入能力和云资源池覆盖超过1000个中小城市，实现“千城千兆”和“千城千池”，有效提升中小城市公众用户端到端访问体验，满足中小城市企业数字化转型需求，为中小城市产业聚集和高质量发展提供坚实基础。

“高质量的信息基础设施对于中小城市经济社会发展至关重要。”该负责人具体阐释了两方面原因。

一是能够为中小城市企业数字化转型提供更好支持。随着数字经济加快发展，企业对低时延、大带宽、本地计算、安全承载、降本增效等信息基础设施服务需求不断加强。以千兆光网、新型城域网、5G承载网等为代表的网络基础设施和以云资源池、边缘云节点、内容分发网络等为代表的应用基础设施已经成为推动企业数字化转型的重要支撑。推进中小城市信息基础设施建设，有利于满足当地企业数字化发展要求，赋能数字经济发展，从而更好地促进区域协调发展。

二是能够为中小城市用户提供高品质信息服务。随着高清视频、AR/VR、在线教育、互动直播等互联网业务快速发展，对网络带宽、时延等性能要求越来越高，推动网络基础设施扩容和应用基础设施向中小城市延伸，为用户就近提供服务，能够优化各类互联网业务访问性能，提升中小城市用户信息服务体验，进一步释放信息消费潜力，有利于构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

五大任务推动中小城市数字化转型

据了解，《通知》结合技术发展趋势和地方数字经济发展需求，在总体目标指导下，围绕网络设施、应用设施、技术创新、融合应用、产业聚集等领域提出了五大任务：

一是加快完善中小城市网络基础设施。引导中小城市适度超前储备网络能力，有序推进区域内千兆光网等网络基础设施部署，分区域、分场景持续深化覆盖，深化行业内和跨行业基础设施共建共享。持续完善城区光缆网络，加快建设新型IP城域网、光传送网络（OTN）、5G承载网、云专网等。升级中小城市至中心城市、中小城市至乡镇、中小城市之间的光缆和传输系统，有条件的地区全面推广部署100G OTN设备，满足云边互联、公众宽带、政企专线等业务承载需要。增强网络设施安全性和可靠性。

二是有序布局中小城市应用基础设施。稳步推进云资源池、边缘云节点、内容分发网络等应用基础设施向中小城市下沉部署。按照全国一体化大数据中心体系的整体布局，推动中小城市存量“老旧小散”数据中心向集约化、规模化、绿色化发展。地市级中小城市统筹辖区需求开展云资源布局，合理布局算力服务，带动政务、医疗、教育、产业、安全等领域的云化应用部署。鼓励在县城按需探索构建区域内的共享型边缘云节点，打造集网络、计算、存储、智能、应用等核心能力为一体的开放平台，满足新型业务应用需求。结合高清/超高清视频、AR/VR等业务分发需要，推动CDN边缘服务节点向中小城市延伸，切实提升智能分发能力，更好服务中小城市本地用户。

三是积极推动中小城市云网技术融合创新。以实现高效算力调度为核心，推动中小城市IP城域网与云数据中心网络、中心云与边缘云的深度融合，全面集成云、网、边算力资源。面向中小城市行业用户上云场景，加快软件定义广域网（SD-WAN）、IPv6+等网络创新技术的部署，建设智能化端到端网络管控系统，提供灵活组网、弹性随选、智能敏捷、安全可靠的云网服务，提升自动开通、差异化保障等能力，支持不同企业业务按需敏捷入云，助力企业数字化转型步伐。

四是大力培育基于云网基础设施的融合应用。鼓励和支持互联网内容和应用服务企业，结合中小城市实际需求，加快研发各类基于云和高带宽的应用产品，丰富应用类型和场景。重点聚焦政务服务、社会管理、工业制造、交通、教育、医疗、文化旅游等传统基础设施领域，开展千兆虚拟专网建设试点，协同部署工业无源光网络（PON）、工业OTN、5G基站、边缘计算、行业终端等设施，推广应用网络切片、AI、物联网等新技术，建设适应数字化发展的融合基础设施体系。鼓励相关企业和政府机构加快建设数字化云平台，推动企事业单位深度上云用云，打造一批可以在中小城市复制推广的融合基础设施建设和应用样板。

五是提升经济社会数字化转型支撑能力。鼓励中小城市结合发展需求和产业特点，构建高速、可靠、安全、弹性的“网络+平台+应用”服务体系，强化产业发展和社会治理数字化转型支撑能力。鼓励中心城市学校、医院等公共服务机构利用云网设施与中小城市建立帮扶协作，构建医联体式互联网医院、远程教育信息网络，打通线上线下业务流程，提升中小城市公共服务水平。推进智慧产业园区建设，提升企业跨区域互联和入云上平台能力，为产业向中小城市聚集准备条件。

四方面保障健康有序发展环境

“除了基础电信企业、互联网应用企业和产业链上下游企业等主体加大建设和协同创新力度，也离不开健康有序的建设发展环境。”该负责人介绍，《通知》提出了四方面保障措施。

一是加强组织领导。各省（自治区、直辖市）要建立中小城市云网基础设施建设的协同推进机制，制定实施方案，组织开展重点项目建设。要加大工作指导力度，协调解决突出问题。

二是做好项目储备。各省（自治区、直辖市）通信管理局会同工业和信息化主管部门对区域内中小城市信息基础设施建设项目统筹整合、优化布局、强化储备，按年度形成项目清单报送工业和信息化部。工业和信息化部将组织建立中小城市信息基础设施建设项目库。

三是强化监测评估。工业和信息化部将依托项目库建设，对中小城市信息基础设施建设情况进行动态跟踪，定期开展评估，打造示范标杆。中西部和东北地区有关省（自治区、直辖市）发展改革委、通信管理局从项目库中择优推荐纳入“中西部地区中小城市基础网络完善工程”等国家有关工程。

四是促进多元投入。进一步突出企业投资主体作用，基础电信企业要将提升中小城市信息基础设施水平作为“十四五”投资重点，确保落实到位。鼓励各类融合基础设施企业和相关行业单位新增建设投资向中小城市倾斜。各级政府新型基础设施建设资金向中小城市信息基础设施建设倾斜，优化支出结构，着力补齐短板。国家发展改革委将组织实施“中西部中小城市基础网络完善工程”，对中西部和东北地区中小城市信息基础设施建设项目择优给予一定支持。

(责编：申佳平、吕骞)