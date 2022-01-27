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284.7亿元！中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行

2022年01月27日16:34 | 来源：人民网
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人民网北京1月27日电 （记者罗知之）1月26日晚间，中原银行发布公告称，该行与洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行订立吸收合并协议。根据吸收合并协议，中原银行已有条件同意以总代价约人民币284.7亿元收购售股股东于目标银行持有的所有股份，其均将以分别向售股股东发行代价股份的方式支付，约合每股2.14元。

记者梳理发现，2014年，开封市商业银行、安阳银行、鹤壁银行、新乡银行、濮阳银行、许昌银行、漯河银行、三门峡银行、南阳银行、商丘银行、信阳银行、周口银行和驻马店银行等河南省内13家城商行合并组建了中原银行。2017年，中原银行在港交所挂牌，成为继郑州银行之后河南省第2家登陆港股的城商行。

公告还指出，中原银行一直按照河南省委省政府提出的“将中原银行办成一流商业银行”的发展目标，全力支持地方经济建设、服务社会民生。

(责编：罗知之、吕骞)

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