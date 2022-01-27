人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

高端移动处理器Exynos 2200为移动处理器发展开辟新赛道

2022年01月27日16:59 | 来源：人民网
小字号

近日，三星电子推出了其全新的高端移动处理器Exynos 2200。据介绍，三星基于先进4nm极紫外光刻工艺打造，并搭载了强大的RDNA 2架构的全新Xclipse GPU和全新的NPU，为未来的移动数字体验开辟了一条全新赛道。

三星电子相关负责人表示，极紫外光刻工艺是一项具有前瞻性且高难度的半导体加工工艺。这次的三星Exynos 2200 CPU采用4nm的极致精度，能在单位面积内能放置更多的电子元件，以提升性能。

Exynos 2200采用极紫外光刻半导体加工工艺。受访者供图

该负责人还提出，Exynos 2200在性能和安全性方面有了显著改进，其CPU部分采用了三集群结构设计，由１个旗舰级核心Arm Cortex-X2、3个能效比平衡的大核心Cortex-A710及4个节能的小核心Cortex-A510，共8核心组成。旗舰级核心处理重度任务，能效平衡的大核用来保证日常使用流畅，节能小核则让设备拥有更持久的续航。

同时，Exynos 2200中的MFC多格式编解码器，支持30fps的8K视频录制或120fps的4K视频录制，并能够以高达240fps的速度解码4K视频和以高达60fps的速度解码8K视频，在拍摄完高清晰度素材后也能顺畅浏览。Exynos 2200全新的ISP支持与NPU的协同工作，在拍照时基于AI识别多对象、环境和人脸，智能调节画面观感。其ISP架构经过了重新设计，结合最新的传感器支持2亿像素图像的拍摄，或以30张/秒的速度连拍1.08亿像素的图像，支持6400万像素+3600万像素的双摄方案，也能满足大部分用户的使用需要。

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
284.7亿元！中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行
　　人民网北京1月27日电 （记者罗知之）1月26日晚间，中原银行发布公告称，该行与洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行订立吸收合并协议。根据吸收合并协议，中原银行已有条件同意以总代价约人民币284.7亿元收购售股股东于目标银行持有的所有股份，其均将以分别向售股股东发行代价股份的方式支付，约合每股2.14元。…
促进云网融合 两部委布局中小城市信息基础设施建设
　　人民网北京1月27日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、国家发展改革委近日印发《关于促进云网融合 加快中小城市信息基础设施建设的通知》（以下简称《通知》），协调汇聚各级政府、各类企业和机构力量，共同推动中小城市宽带网络建设升级和应用基础设施按需部署。 “以县城为代表的中小城市，特别是中西部和东北地区的中小城市与大城市在信息基础设施部署进程、应用普及等方面还存在一定差距。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部