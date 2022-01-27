高端移动处理器Exynos 2200为移动处理器发展开辟新赛道
2022年01月27日16:59 | 来源：人民网
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近日，三星电子推出了其全新的高端移动处理器Exynos 2200。据介绍，三星基于先进4nm极紫外光刻工艺打造，并搭载了强大的RDNA 2架构的全新Xclipse GPU和全新的NPU，为未来的移动数字体验开辟了一条全新赛道。
三星电子相关负责人表示，极紫外光刻工艺是一项具有前瞻性且高难度的半导体加工工艺。这次的三星Exynos 2200 CPU采用4nm的极致精度，能在单位面积内能放置更多的电子元件，以提升性能。
Exynos 2200采用极紫外光刻半导体加工工艺。受访者供图
该负责人还提出，Exynos 2200在性能和安全性方面有了显著改进，其CPU部分采用了三集群结构设计，由１个旗舰级核心Arm Cortex-X2、3个能效比平衡的大核心Cortex-A710及4个节能的小核心Cortex-A510，共8核心组成。旗舰级核心处理重度任务，能效平衡的大核用来保证日常使用流畅，节能小核则让设备拥有更持久的续航。
同时，Exynos 2200中的MFC多格式编解码器，支持30fps的8K视频录制或120fps的4K视频录制，并能够以高达240fps的速度解码4K视频和以高达60fps的速度解码8K视频，在拍摄完高清晰度素材后也能顺畅浏览。Exynos 2200全新的ISP支持与NPU的协同工作，在拍照时基于AI识别多对象、环境和人脸，智能调节画面观感。其ISP架构经过了重新设计，结合最新的传感器支持2亿像素图像的拍摄，或以30张/秒的速度连拍1.08亿像素的图像，支持6400万像素+3600万像素的双摄方案，也能满足大部分用户的使用需要。
(责编：董童、李源)
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