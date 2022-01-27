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世贸组织就中国诉美国反补贴措施案发布裁决

2022年01月27日17:24 | 来源：人民网
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人民网北京1月27日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，2022年1月26日，世贸组织仲裁庭发布中国诉美国反补贴措施世贸争端案裁决，认定由于美方未履行世贸组织生效裁决，中方在货物贸易领域每年可对美实施6.45亿美元贸易报复。

我国常驻世贸组织代表团表示，本案胜诉成果对于纠正美违规反补贴做法、维护我国企业合法贸易利益、捍卫多边贸易体制具有重要意义。同时，中方敦促美方不要再寻找任何借口，立即采取行动，纠正在对华贸易救济调查中的错误做法。

据悉，本案是中方在世贸组织第2次获得对美方贸易报复额。此前中国在诉美国反倾销措施世贸争端案中获得对美35.79亿美元的年度贸易报复额。

(责编：赵竹青、吕骞)

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