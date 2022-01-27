人民网北京1月27日电 （记者王连香）1月27日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第11天，全国预计发送旅客2890万人次。其中铁路预计发送旅客640万人次，公路2100万人次，水路45万人次，民航105万人次。全国高速公路预计流量3137.87万辆。

据交通运输部介绍，春运目前客流总体运行平稳有序，截至1月26日，全国春运旅客发送量2.6亿人次，较2021年同期增长约46%，但较疫情发生前2019年春运同期仍处于中低位水平；其中，铁路客运量5412万人次，公路客运量1.96亿人次，水路客运量388万人次，民航客运量872万人次。预计从1月27日至1月30日将进入春运节前高峰时段，客流量峰值预计出现在1月30日左右；节后出行需求相对集中，预计节后将在2月5日至8日、16日至17日迎来高峰。

记者了解到，根据《国务院关于批转交通运输部等部门重大节假日免收小型客车通行费实施方案的通知》，2022年春节假期，全国收费公路继续对7座以下（含7座）小型客车、以及允许在普通收费公路行驶的摩托车免收通行费。具体免费时段从1月31日零时开始，2月6日24时结束。普通公路仍以车辆通过收费站收费车道的时间为准，高速公路仍以车辆驶离出口收费车道的时间为准。

春运期间，针对务工人员、学生等出行群体，交通运输部加强与相关部门协同，制定针对性措施，在从严从细落实疫情防控措施前提下提供有力保障。

一是畅通“最先和最后一公里”，服务务工人员错峰有序返乡返岗。指导各地交通运输部门加强与人力资源、公安、卫生健康等部门协同，摸排务工人员返乡返岗需求，制定运输组织方案，为返乡返岗务工人员提供“点对点”包车服务，同时加强道路客运班线、城市公交与铁路运力的衔接，服务务工人员平安有序返乡过年。四川省交通运输部门积极开展“春风行动”，主动对接人社等部门，根据民工返乡出行需求，已落实521辆跨省客运运力，采取“点对点、一站式”包车运输方式，从厂门到家门，安全有序接务工人员返乡过年。

二是组织开行学生包车，服务高校学生离返校出行。指导各地交通运输部门加强与教育部门沟通，及时了解学生离返校运输需求，对在春运期间有集中离返校运输需求的，组织开行学生包车，为学生提供从校园到家门的直达服务。江苏交通运输部门指导各汽车客运站开展“点对点绿色爱心家校通”服务，解决学生安全出行问题，同时为接送家长提供“回程免票”优惠，在部分班线线路上推出“暖心末班车”服务。

三是加强交通运输疫情防控和安全管理。督促指导承运企业按照《2022年春运期间客货运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控指南》等疫情防控文件要求，落实落细场站和运输工具消毒通风、运输组织、人员防护、防疫宣传等防控举措，严防疫情通过交通运输环节传播扩散；督促承运企业严格落实安全生产主体责任，加强动态监控，强化司乘人员管理，杜绝疲劳驾驶、超速等违规行为，服务好务工人员和学生平安出行。

做好疫情防控是冬奥交通服务顺利进行的重要保障。为切实保障防疫安全，交通运输部与北京冬奥组委、属地人民政府紧密协作，按照闭环内外“分区不重叠、流线不交叉、界面严管控、人员不跨区”的要求，全力做好疫情防控工作。

一是细化防疫要求。按照北京冬奥会疫情防控总体指导意见和工作方案要求，制定冬奥交通疫情防控方案和指南，细化闭环内外各类涉奥人员、交通运输各场景、各环节的疫情防控措施。

二是压实防疫责任。建立完善防疫机制，将防疫责任落实到具体负责人，加强对各岗位人员特别是闭环内工作人员的防疫培训，强化防疫演练，确保场站和交通运输工具一线从业人员熟知防疫要求。

三是落实防疫措施。指导交通运输服务保障单位落实落细交通场站、交通运输工具和邮政营业场所消毒通风、测温验码、个人防护等各项防疫措施，加强闭环内人员“点对点、一站式”运输组织，坚决避免“脱环”“破环”现象。

四是强化疫情处置。时刻保持疫情应急处置体系在线，一旦发生异常情况，及时做好人员信息登记、接触区域消杀、配合流调溯源等工作。

自1月4日为提前来华人员提供部分交通服务以来，冬奥交通疫情防控措施执行良好，服务保障规范有序。

(责编：王连香、高雷)