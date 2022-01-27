人民网北京1月27日电 （记者杜燕飞）2022年以来，多家能源央企相继召开年度工作会议，划定2022年工作重点，明确指出要增强能源保障能力，确保能源安全供应；强化科技创新，争当原创技术“策源地”；加大绿色产业布局，培育壮大新动能。

增强能源保障能力 确保能源安全供应

能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题，对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。

“2021年，国家电投全年新增装机2392万千瓦，期末装机1.95亿千瓦，清洁能源装机占比61.5%，较上年提高5.4个百分点，光伏、新能源、可再生能源装机规模全球第一。”国家电投董事长钱智民日前在国家电投一届四次职代会暨2022年工作会议上表示，2022年要体现央企担当，全力保障能源电力稳定供应。

记者梳理，多家能源央企召开的2022年度工作会议上，都把确保能源安全供应放在首位。

国家能源集团指出，着力强化能源安全保稳，全力做到安全稳、保供稳、企业稳。中国华能表示，要强化安全生产，全力做好能源保供。中煤集团表示，要兜住底线，保障国家能源安全，发挥好煤炭能源供应“稳定器”和“压舱石”作用，把能源安全的饭碗牢牢端在自己手里。中国石油表示，油气和新能源板块要统筹两个市场两种资源，加快新能源业务发展，着力增强能源供应保障能力。中国石化表示，要突出稳增长保效益，油气业务要在稳油增气降本提效上取得更大进步，创造更好经营业绩。中国海油表示，要锚定产量“稳中有升”，着力推动增储上产攻坚工程再创新业绩。

“当前国际环境和全球能源格局体系正在发生深刻变革，我国能源安全稳定供应也面临着诸多挑战。”近期，国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办发布会上表示，国资委将坚定不移地做好能源安全保障工作，有效发挥能源供应“稳定器”“压舱石”作用，为国家能源安全作出更大贡献，为经济高质量发展提供有力支撑。

在华北电力大学能源互联网研究中心主任曾鸣看来，我国能源和电力具有很强的公用事业特征，事关整个国民经济安全，要坚持政府与市场双轮驱动，确保我国能源保供稳价。

厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示，要突出国有企业在稳定预期上的社会责任，保证能源供应的量价稳定。

推进科技创新 争当原创技术“策源地”

2022年1月18日，国家能源集团准能集团“纳米碳氢燃料制备铝硅粉项目配套循环流化床锅炉改造工程”项目成果经中国煤炭工业协会组织的行业专家鉴定，被评定为“达到国际领先水平”。评审专家认为，该项技术成果为准格尔等煤田高铝煤炭资源综合利用提供了技术支撑，为火电机组灵活性改造提供了技术方案。

科技创新是企业强身之本、动力之源。近年来，越来越多的央企把科技创新放在推动企业高质量发展的重要位置。

国家电投表示，2022年将在更加精准落实JYKJ（计划-预算-考核-激励）的基础上，增加“存量提质增效”和“创新成果落地”两项单列考核激励，实行工资总额单列；扩大登高任务的范围，加大揭榜挂帅的力度，对实现登高任务和完成揭榜挂帅目标的单位均给予专项激励。中国海油强调，狠抓关键核心技术攻关、科技体制机制改革、科技平台体系建设，加快打造海洋油气国家战略科技力量。中国石油表示，明晰三级科技管理体系的界面和责任，明确直属研究机构研发为主的发展定位等，完善科技创新体系，推进科技政策机制落实落地。中国华能指出，要大力推进科技创新，打造国家战略科技力量，强化绿色低碳技术攻关，抓好科技成果凝练转化，不断推动数字化转型。

“我们要持续完善创新体制机制，加快产学研用融合，更好地发挥央企科技创新驱动引领作用，通过主动承担国家攻关计划、重大科技项目和技术研究，加大绿色低碳领域关键共性技术攻关力度，布局一批重大科研任务等实实在在的举措，打造原创技术‘策源地’，争当细分领域产业链‘链长’。”中国节能董事长宋鑫表示。

业内人士认为，央企集中优势资源、优势力量进行科技攻关，并组建创新联合体和产业技术创新联盟，补齐产业链、供应链的短板，缓解一系列关键技术的“卡脖子”难题，提升供应链保障能力和产业体系的抗冲击能力，增强我国产业链的安全性和稳定性。

加大绿色产业布局 助力绿色低碳发展

2022年1月1日，中核集团福清核电6号机组首次并网成功，开始向电网送出第一度电，成为全球第三台、我国第二台“华龙一号”并网发电机组；2021年12月28日，中国石油首个集中式光伏电站——玉门油田200兆瓦光伏示范项目并网发电，标志着中国石油新能源业务发展迈出了坚实一步；国家电投不断延伸“新能源+”新模式，旗下北京公司自2014年起建设磴口50兆瓦光伏治沙项目，目前，集光伏发电、沙草产业、生态旅游为一体的太阳能生态产业治理示范基地已初具雏形。

在实现碳达峰、碳中和目标的背景下，从央企召开的年度工作会议部署来看，2022年绿色低碳方面的科技创新和产业布局将进一步加大。

国家能源集团表示，2022年坚定不移推进绿色低碳发展，在全面加快清洁能源发展、全面加强生态文明建设上展现更大作为。中国华能表示，强化绿色低碳技术攻关，抓好科技成果凝练转化。中煤集团表示，大力推进科技创新，推动企业绿色低碳发展。中国石油表示，全面推进清洁生产，着力奉献清洁能源，全力践行绿色低碳，加快构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。中国石化指出，实施减污降碳协同增效，稳步推进碳达峰碳中和行动。中国海油表示，要把构建“双碳”制度体系作为紧迫任务抓紧抓实，把打造“零碳”油气产业链作为现实路径抓紧抓实，把推动新能源新产业发展作为转型方向抓紧抓实，推动公司绿色低碳转型实现良好开局。

彭华岗表示，国资委组织开展了中央企业碳达峰碳中和科技创新路径研究，鼓励支持央企瞄准世界先进水平，加强低碳零碳负碳的重大科技攻关。

业内人士认为，绿色低碳核心技术与基础科学的研发需要市场主体的持续推进，央企在规划、资金与布局等能力上具有较强实力，可以确保技术创新的长期性与协调性。

(责编：王连香、高雷)