新华社北京1月31日电（记者姜琳）近日，记者从人力资源和社会保障部获悉，我国正在为技能人才探索建立“新八级”职业技能等级制度，即由低到高，在学徒工、初级工、中级工、高级工、技师、高级技师、特级技师的基础上，再增设首席技师。

上世纪50年代，我国“八级工”在许多人心中曾是“神一般”的存在，不仅收入可观，而且受到社会普遍尊重。此次构建“新八级工”，是为进一步改善技能人才职业前景、激励更多劳动者依靠技能成长成才。

“首席技师是来自基层的一个创新，我们目前正在总结经验。如果可能的话，会构建一个更为畅通的技能人才职业发展通道。”人社部职业能力建设司司长刘康说。

据他介绍，近年来我国技术工人的职业发展评价一直是五级，即初级工、中级工、高级工、技师和高级技师。2021年，企业新型学徒制在全国推广，这就产生了初级工之前的学徒工。此后人社部又推出了特级技师试点，效果非常好。

“建立‘新八级工’制度有助于打破技能工人成长的‘天花板’‘隐形门’。”刘康表示，“一方面是拓展纵向发展通道，有的人30岁、40岁已经是高级技师，他的职业还需要进一步提升、往更高层级发展；另一方面是扩大横向发展空间，接下来将为技能人才在待遇水平、激励保障上推出一些新举措。”

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