2021年全国销售彩票3732.85亿元
2022年02月01日06:10 | 来源：新华网
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新华社北京1月31日电（记者申铖）财政部日前发布数据显示，2021年全年，全国共销售彩票3732.85亿元，同比增长11.8%。其中，福利彩票机构销售1422.55亿元，同比下降1.5%；体育彩票机构销售2310.30亿元，同比增长21.9%。
分类型来看，2021年，乐透数字型彩票销售1618.92亿元；竞猜型彩票销售1342.99亿元；即开型彩票销售544.11亿元；基诺型彩票销售226.83亿元；视频型彩票销售0.0097亿元。
财政部综合司有关负责人表示，各级彩票机构要密切跟踪分析彩票销量情况，切实加强彩票发行销售工作。各级财政部门要进一步加强监管工作，积极创造良好的外部环境，维护市场正常秩序。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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