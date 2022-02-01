佘惠敏

2021年，科技创新如何有效增强经济动能？国家统计局等部委近期发布的2021年系列经济数据中，科技创新亮点突出。

研发投入保持高增长

“2021年，科技创新在防控疫情、推动高质量发展、构建新发展格局和保障国家安全中发挥了重要作用，实现‘十四五’良好开局。国家创新能力综合排名上升至世界第12位。”在2022年全国科技工作会议上，科技部党组书记、部长王志刚这样评价2021年的科技工作。

2021年，全社会研究与试验发展经费支出比上年增长14.2%，增速比上年加快4个百分点；研发经费支出与GDP之比达到2.44%，比上年提高0.03个百分点。其中，基础研究经费比上年增长15.6%，占研发经费支出的比重为6.09%，比上年提高了0.08个百分点。

“研发经费延续了‘十三五’以来两位数以上的增长态势，这是非常令人振奋的，反映出全社会高度重视科技创新。同时，基础研究经费占比也从过去长期徘徊在5%左右，到现在超过6%，说明我们重视原创，正视‘卡脖子’问题，正在厚植基础、苦练基本功。”中国社会经济系统分析研究会副理事长、研究员赵刚说。

“我国研发投入还会继续保持高速增长。”赵刚认为，2.44%的研发投入强度，昭示着研发投入的快速增长与GDP的快速增长密切相关。2021年GDP增速达到8.1%，说明了我国经济的潜力和活力，“把创新作为经济发展的第一动力，继续坚持科技创新的高投入，才能增强中国经济的竞争力”。

持续的投入培养了世界最大规模的科技人才，也带来持续的科研产出。目前，我国研究与试验发展人员全时当量超过500万人年。2021年底，我国发明专利有效量359.7万件，每万人口高价值发明专利拥有量达7.5件，比上年提高1.2件。

2021年的基础研究和关键核心技术攻关，取得多项新进展。新一代人工智能、量子等重大项目加快实施。基础前沿领域取得重大原创成果：成功证明凯勒几何两大核心猜想，国际首次在实验室实现人工合成淀粉，“祖冲之二号”“九章二号”在超导量子和光量子两个物理体系上实现量子优越性；战略高技术取得新进展：“天问一号”开启火星之旅，“羲和号”实现太阳探测零的突破，神舟十三号与天和核心舱成功对接，“海斗一号”全海深潜水器打破多项世界纪录。

创新引领高技术产业发展

科技创新引领高技术产业快速发展，让经济发展具有更高的质量。

2021年，规模以上医药制造业、航空航天器及设备制造业、电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业增加值分别比上年增长24.7%、17%、18.3%、18%，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长17.2%。哈尔滨工业大学经济与管理学院副院长马涛表示，2021年的经济数据反映出我国高新技术产业国际竞争优势逆势提升，“从上述品类出口目的地看，除发展中经济体外，主要发达经济体对中国相关产品的进口也有大幅提高。中国高新技术产业的全球竞争优势不仅没有被削弱，反而发展了、壮大了、增强了”。

数字技术的产业乘数作用功不可没。“党的十八大以来，数字经济与制造业的融合已经成规模、有溢出，数字技术对制造业的乘数作用开始发力。”马涛认为，受益于我国数字需求场景增加，数字产业高质量演进，数字经济研发投入高于行业平均研发投入，加速了工业互联网、消费互联网等数字经济形态对制造业产业体系的重塑。

创新驱动经济升级，新发展格局带来了巨大的投资动力和创业活力。2021年我国高技术产业投资比上年增长17.1%。企业创新能力进一步加强，高新技术企业数量同比增长18.7%。

“高技术产业投资的快速增长，与我国政策导向有关，也与企业认识深化有关。”赵刚认为，近年来中央出台一系列政策大力支持硬科技发展，激励更多企业和社会资本投入科技研发和技术改造；经济下行压力下国际竞争加剧，更多企业认识到，只有加大研发投入，掌握核心竞争力，才能在市场上立于不败之地。

重点领域改革稳步推进

“十四五”开局之年，我国科技继续深化重点领域改革和人才队伍建设。面向未来，下一步的科技改革应如何提升创新动能？

“要形成并激发非制造业市场主体参与制造业创新投入的市场体系。”马涛说，虽然去年部分规上制造业研发投入和利润水平都达到近年新高，但我国制造业整体行业利润率低于新经济和金融经济等部门也是事实。完全依靠制造业自身形成能够满足国际竞争需求的长期可持续的创新投入，还有较大困难。除基础应用研究等投入的国家市场框架外，数字经济、金融经济、传统优势产业等具有较高创新投入潜能的行业部门，应该成为将资源配置到制造业创新升级的主要主体。

赵刚认为，增强创新动能，我国还应加强几方面科技改革：一是营造更宽松的研究环境，激发科技人才的积极性，比如研发方向赋予创新主体更多自主权、项目验证评审工作更多交予第三方专业机构等；二是充分发挥企业的创新主体作用，尤其要关注扶持困难大的中小微企业；三是进一步加强国际科技合作，吸收各国优秀科学家参与我国的研发项目。

(责编：郭思邈、初梓瑞)