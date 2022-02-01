郭子源

国务院办公厅日前印发《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》，提出进一步扩大开放，做好跨周期调节，助企纾困特别是扶持中小微外贸企业，努力保订单、稳预期，促进外贸平稳发展。

跨周期调节为何重要？是因为当前我国外贸面临的不确定、不稳定、不平衡因素增多，外贸运行基础并不牢固。

从需求端看，受新冠肺炎疫情反复迟滞影响，全球外需增长存在不确定因素。从供给端看，短期内原材料价格过高、芯片等重要零部件短缺仍将持续，这些问题抬升了我国外贸企业的综合经营成本、经营风险，导致它们“有单不敢接”“增收不增利”。

面对上述问题，既要正视困难，更要坚定信心。要前瞻性做好跨周期调节，保持政策的连续性、稳定性，以政策稳带动外贸主体稳、市场预期稳。促使政策早落地、早见效，要抓好四方面工作。一是继续加快出口退税进度；二是巩固、提升出口信用保险作用；三是加大出口信贷支持力度；四是保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，提升外贸企业的汇率避险意识与能力。

在支持外贸企业的政策措施中，出口信用保险是国际通行做法之一。当前，我国外贸企业普遍面临四类共性风险，即进口商拒收拒付、国际运费高企、中小微企业融资难、“走出去”风险上升。为此，建议相关金融机构加快创新产品与服务，让中小微外贸企业享受到更精准、更专业、更便捷的服务。

此外，相关部门还需引导企业提升应对汇率风险的能力。一方面，外贸企业要“因势而谋”，树立“风险中性”理念，学会用好避险工具；另一方面，银行业金融机构要“因企施策”，深入研究不同类型企业的个性化汇率避险需求。

(责编：郭思邈、初梓瑞)