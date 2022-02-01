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冬奥赛场“晒”科技

2022年02月01日08:55 | 来源：经济日报
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“工欲善其事，必先利其器。”当雪车装备用上航天级别的材料和技术，将擦出怎样的火花？在即将开幕的北京冬奥会上，观众不仅可以看到运动健儿的飒爽英姿，也将看到不少具有中国自主知识产权的新科技、新装备。

科学技术是推动经济和社会发展的强大动力，在体育赛场上亦是如此。体育与科技，相辅相成，共同发展。人类在赛场上不断挑战自我、突破极限，一方面来自于身体素质提升，另一方面也源于科学系统训练及科技保障。可以说，今天的奥运舞台，不单是赛场上运动员之间的较量，更是赛场背后科学水平、技术装备的大比拼。

科技的力量无处不在，不断推动人类体育事业向着“更快、更高、更强”方向发展。日常训练中，除了教练根据经验，口头或者动作传授的传统方法，还应用科技将运动员“武装到了牙齿”。运动员戴上的传感器，会实时显示各项数据，教练员根据数据分析，为每一名运动员制定更加科学合理的训练计划。

在赛时阶段，科技的比拼就更为显著。本届北京冬奥会的场馆“冰丝带”里，采用二氧化碳跨临界直冷制冰技术，保证了冰面温度恒定，冰面质量更优，由此成为“最快冰面”；在速度滑冰的赛场上，运动员们的成绩往往要精确到千分之一秒，对冰刀的材质、硬度、韧性都有着极为苛刻的要求；运动员们的服装也格外讲究，通过紧身服装包裹皮肤、特殊材料与结构设计，可有助于减少阻力。

科技还能够为运动员的健康保驾护航。我国自主研发的高山滑雪训练防护服，采用新型的柱状阵列式抗击结构和新型吸能缓震材料，能够对高山滑雪运动员的肩腿部起到有效的保护作用。

更多科技元素融于冬奥，不仅完美契合了“一起向未来”的美好愿景，更向全世界证明了中国的科技创新实力和建设体育强国的坚定信心。

(责编：郭思邈、初梓瑞)

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