中新网上海2月1日电 (记者 殷立勤)1月31日，从上海外高桥海通码头获悉，春节前最后一批出口汽车——517辆上汽名爵，乘坐“紫藤精英”号滚装船，已启航出海。这也是进入2022年以来上海外高桥海关监管验放的第11批出口海外的我国国产汽车。

上海外高桥口岸是全国最大的汽车进出口口岸，其中海通码头承担了上海90%以上的汽车出口重任，自2020年6月以来持续保持出口高速增长。根据上海海关数据，2021年上海市出口汽车48.4万辆，出口额570.1亿元，均创历史新高，同比分别增长136%和206%。

中国车扬威海外，主要来自两方面的原因。起初是因为海外复杂疫情下大量工厂停产，导致部分本可由当地完成的产能，向率先复工复产的中国转移。但更深层次原因，在于我国自主品牌汽车多年深耕海外市场，正逐渐进入收获期，并在疫情中抓住了机遇。2020年起，欧盟开启史上最严碳排放法规，过渡期仅为一年，欧洲各国均提高或扩大了新能源汽车的补贴额度和范围，欧洲由此迅速成为全球第一大新能源汽车市场。从中，中国汽车依靠过硬技术和品质，承接住了欧洲新能源汽车需求爆发式增长需求，其中上汽大通MAXUS EV30新能源车，开始向高寒地区挪威出口；江西省的欧版爱驰U5，从上海发往比利时和法国；吉利旗下极星品牌新能源车也拉开了全球交付大幕，仅2020年6月就向欧洲出口了1285辆。

因此，即便海外汽车工厂产能逐渐恢复，中国国产汽车出口依然有戏，从上海海通码头登船出海的国产汽车数量仍在大幅攀升。据悉，2022年以来，全国各地从海通码头出口的汽车已达8.8万余辆，较2021年同期净增3.3万辆，同比增长60%。

海通码头也因此频现“汽车密集症”，码头堆场不得不“精打细算”，通过租赁外围场地、移车司机加大场地归并频次等方式，来应对车辆出口高峰。而上海外高桥海关则随时应对临时单、周末单、加急单，启动24小时服务机制，增派人手进港加班，开设查验绿色通道，确保汽车出口通关零延时。

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