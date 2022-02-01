“热热闹闹，心心念念，穿过岁月，团团圆圆……”在《欢乐吉祥年》的歌声中，舞蹈演员生龙活虎，舞台效果梦幻璀璨，720度穹顶空间尽显科技与艺术融合之美，喜庆气氛被直接拉满，虎年春晚揭开序幕。

年光如箭去，新日同添岁。

望同一轮弯月，纾解满心乡愁，传一脉文化，承千年智慧。中华优秀传统文化是中华民族的“根”和“魂”。

中国传统乐器的声音刚柔并济，袅袅余音环绕，《只此青绿》在春晚古朴大气的舞台背景映衬下，与《千里江山图》跨越古今对话，将中华传统之美娓娓道来。

青山绿水，从古老画卷里流淌，随如云般的水袖舞动，身姿婀娜又兼具力量，静而不郁，动而不惊，蕴生生不息的大国气象。如许多网友所言：随便一截就是一张壁纸，美得惊心动魄。

创意音舞诗画节目《忆江南》如泼墨山水画般古韵淡然，中国传世名画《富春山居图》结合现代科技诗意再现。这幅画的深意不仅在于黄公望高超的笔墨技法和对人生的独特见解，更在于画中富春江两岸山清水秀、宁静祥和的景象是自古以来中国人心中向往的家园。

苏轼、陆游等千古文人俯仰在富春山水间，吟咏胸怀；渔父、樵夫舟行在笔墨画卷里，歌吟唱答，或高雅，或旷达，或洒脱，或高迈，诗、书、画、印、歌尽在山水长卷中，好一派唐风宋韵，好一派盛世景象！

借诗抒怀，华夏风骨今犹在，东方风来满眼春。

“但远山长，云山乱，晓山青。”一笔一墨糅进我们的文化血脉，一字一句诵千年风雅。

三星堆舞蹈《金面》登场，威严的青铜大立人像、神秘的青铜面具……舞蹈演绎诡谲瑰丽的古蜀故事，文物记录下中华民族前行的脚步，无声诉说厚重的历史，解答人类文明“何以中国”。

同根同源，是谓同胞，对中华传统文化的保护与传承是刻进基因里的使命，一台晚会谱出文化自信的时代强音。

婉转动听的歌曲唤人耳目一新，古典乐器的伴奏妙音飞花，古诗词的吟咏赓续文脉……

悠久醇厚的文化传承凝结数千年的岁月积淀，被春晚里的这些节目所触动的“DNA”，是对往日时光的铭记与怀念，是对民族血脉的眷恋与归属，更是华夏儿女融于五千年历史长河中独有的家国情怀。

(责编：郭思邈、初梓瑞)