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辽宁等地出现明显降雪 南方地区多低温阴雨雪天气

2022年02月01日09:52 | 来源：中国新闻网
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　　中新网2月1日电 据中央气象台网站消息，昨日08时至今日06时，内蒙古东南部、辽宁中南部等地出现小到中雪，辽宁葫芦岛、朝阳局地大雪或暴雪(10～12毫米)。受冷暖空气共同影响，2月1日至3日，南方大部自西向东将出现新一轮大范围雨雪天气。

　　辽宁等地出现明显降雪 贵州湖南等地出现降雪或雨夹雪

　　昨日08时至今日06时，内蒙古东南部、辽宁中南部等地出现小到中雪，辽宁葫芦岛、朝阳局地大雪或暴雪(10～12毫米)；贵州、湖南中北部、安徽南部及云南东北部等地出现小到中雪、雨夹雪或雨转雪，贵州铜仁、黔东南和湖南怀化、娄底、湘潭等地部分地区降水量有5～12毫米；湖南南部、广西东部、广东中东部、海南岛东北部等地部分地区出现大雨。今晨，湖北东部、湖南、贵州西部、云南中北部及四川盆地西部等地部分地区出现能见度不足1公里的大雾，局地能见度不足200米。

　　南方地区多低温阴雨雪天气

　　受冷暖空气共同影响，2月1日至3日，南方大部自西向东将出现新一轮大范围雨雪天气。西藏、青海南部、川西高原、云南北部、贵州大部、湖南西部和北部、苏皖鄂等地将有小到中雪或雨夹雪、雨转雪天气，局地有大雪或暴雪；赣浙闽桂粤等地有小到中雨天气，其中，广东东部和福建的部分地区有大雨。此外，2月1日至2日，贵州北部局地有冻雨。

　　未来三天具体预报

　　2月1日08时至2日08时，西藏东部和南部、青海南部、川西高原、甘肃东南部、陕西南部、贵州大部、湖南北部、重庆东部、云南西北部、湖北大部、苏皖南部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪。四川盆地、重庆西部、贵州南部、云南东北部、湖南南部、赣浙沪闽粤桂琼等地有小到中雨，广东东部和南部沿海、福建南部等地部分地区有大雨。内蒙古中部、山东半岛等地有4～6级风。

　　全国降水量预报图(2月1日08时-2日08时)

　　2月2日08时至3日08时，西藏西部和东南部、川西高原、重庆东部、湖北南部、贵州北部、湖南北部、江西北部、苏皖南部、浙江北部、云南北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，安徽南部、湖南西部等地局地有大到暴雪(10～15毫米)。江南中东部和南部、四川盆地、云南中南部、华南等地部分地区有小到中雨，局地有大雨(25～40毫米)。

　　全国降水量预报图(2月2日08时-3日08时)

　　2月3日08时至4日08时，西藏、苏皖南部、湖北东部等地部分地区有小到中雪，其中，西藏西南部局地有大雪。江南大部、四川盆地西南部、广西东部和广东等地部分地区有小到中雨。

　　全国降水量预报图(2月3日08时-4日08时)

(责编：郭思邈、初梓瑞)

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