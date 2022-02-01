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德国统计部门：预计中国连续第六年成为德最大贸易伙伴

2022年02月01日10:00 | 来源：中国新闻网
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　　中新社柏林2月1日电 (记者 彭大伟)德国联邦统计局1月31日公布的数据显示，2021年1-12月，德中两国之间的双边贸易额达到2223亿欧元，同比增长14.7%。该机构表示，德中去年前11个月的贸易额已超过前年全年规模，预计中国将连续第六年成为德国全球最大贸易伙伴。

　　位于德国威斯巴登的德国联邦统计局当天公布的数据显示，中国自2015年起成为德国最大的进口来源国，自2016年起成为德国全球最大贸易伙伴。

　　德方数据显示，2021年1-11月德国从中国进口的货物金额大幅上升，总额达1271亿欧元，同比增长18.6%。这也创下了德国从中国进口货物金额的历史记录。同期，德国对华出口额为952亿欧元，同比亦大幅增长10%。

　　从双方贸易的产品类别来看，去年1-11月间，德国对华出口的最主要产品类别为汽车和汽车零部件(256亿欧元)、机械(185亿欧元)、数据处理设备及电子和光学仪器(118亿欧元)。德国从中国进口的商品主要为数据处理设备及电子和光学仪器(429亿欧元)、电气设备(186亿欧元)、机械(112亿欧元)。

　　德国联邦统计局当天同时公布了中国企业在德投资的相关数据。德方数据显示，截至2019年，德国共有462家企业由中国投资者管理，这些企业员工总数超过8.1万人，年营业额之和达370亿欧元。

(责编：郭思邈、初梓瑞)

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